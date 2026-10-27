டெபிட் கார்டை மறந்துவிட்டீர்களா? கவலை வேண்டாம்... யுபிஐ மூலம் ஏடிஎம்-ல் பணம் எடுக்கலாம்!

புது டெல்லி,
உங்கள் டெபிட் கார்டை வீட்டில் மறந்துவிட்டீர்களா? கவலை வேண்டாம்! உங்கள் மொபைல் மூலமாகவே பணம் எடுங்கள்! இன்று இந்தியாவின் வங்கி அமைப்புக்கு ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாள்.
இதுவரை, ஏடிஎம்மில் இருந்து பணம் எடுக்க, நாம் ஒரு பிளாஸ்டிக் டெபிட் கார்டை எடுத்துச் செல்ல வேண்டியிருந்தது. பெரும்பாலும், அவசரத்தில், பணப்பையை வீட்டில் மறந்து வைத்துவிடுவது, அல்லது ஏடிஎம் கார்டு இயந்திரத்தில் மாட்டிக்கொள்வது அல்லது தொலைந்து போவது போன்ற பதட்டங்களை நாம் அனைவரும் அனுபவித்திருக்கிறோம்.
ஆனால் இப்போது, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் (RBI) NPCI-யும் இந்தப் பிரச்சனைக்கு ஒரு நிரந்தரத் தீர்வைக் கொண்டு வந்துள்ளன. இன்று முதல், நாடு முழுவதும் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் 'UPI ATM' வசதிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இனி உங்கள் ஸ்மார்ட்போனே உங்கள் ஏடிஎம் கார்டாக மாறும்! இந்த வசதி எவ்வாறு செயல்படும் மற்றும் உங்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதைத் தெரிந்துகொள்வோம்.
எளிமையாகச் சொன்னால், இது ஒரு ஏடிஎம் இயந்திரம், இதில் கார்டைச் செருகுவதற்கான எந்த ஸ்லாட்டும் இருக்காது. அல்லது கார்டைச் செருக வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது.
நீங்கள் ஒரு காய்கறிக் கடையிலோ அல்லது மளிகைக் கடையிலோ QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து பணம் செலுத்துவதைப் போலவே, அதே வழியில், இப்போது நீங்கள் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் உள்ள QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் பணத்தை எடுக்க முடியும்.
இந்தத் தொழில்நுட்பம் ICCW (Interoperable Cardless Cash Withdrawal) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இந்த செயல்முறை மிகவும் எளிமையானது மற்றும் பாதுகாப்பானது. நீங்கள் இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றினால் போதும்:
விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:
ஏடிஎம் இயந்திரத்திற்குச் சென்று திரையில் தோன்றும் UPI Cash Withdrawal விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
தொகையை உள்ளிடவும்
QR குறியீடு நீங்கள் தொகையை உள்ளிட்டவுடன், ஏடிஎம் திரையில் ஒரு QR குறியீடு தோன்றும்.ஸ்கேன் இப்போது உங்கள் மொபைலில் ஏதேனும் ஒரு UPI செயலியைத் (GPay, PhonePe, Paytm, BHIM போன்றவை) திறந்து, அந்த QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்.
PIN-ஐ உள்ளிடவும்: உங்கள் மொபைலில் உள்ள UPI PIN-ஐ (நீங்கள் வழக்கமாகப் பணம் செலுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தும் PIN) உள்ளிட்டு, 'OK' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
பணம் பெறுங்கள்: அவ்வளவுதான்! இயந்திரத்திலிருந்து பணம் வெளியே வந்துவிடும்.
இந்த புதிய வசதி மக்களின் வாழ்வில் மூன்று முக்கிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்:
அட்டை பற்றிய கவலை நீங்கும்:
இனி நீங்கள் உங்கள் சட்டைப்பையில் அட்டையை வைத்திருக்கத் தேவையில்லை. மொபைல் எப்போதும் உங்களுடனேயே இருக்கும், எனவே நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் பணத்தை எடுக்கலாம்.
பெரும்பாலும், மோசடிக்காரர்கள் ATM இயந்திரங்களில் 'ஸ்கிம்மர்களை' (தரவு திருடும் கருவிகள்) நிறுவுகின்றனர், அவை உங்கள் அட்டைத் தரவைத் திருடக்கூடும் (அட்டை குளோனிங்).
இப்போது நீங்கள் அட்டையை இயந்திரத்தில் செருக வேண்டிய அவசியமில்லை, எனவே தரவு திருட்டு அல்லது அட்டை மாற்றுதல் பற்றிய பயம் இருக்காது.
பின் எண்ணை மறப்பது பற்றிய கவலை இல்லை:
ஏடிஎம் பின் எண் வேறு, யுபிஐ பின் எண் வேறு. பலர் இதனால் குழப்பமடைந்தனர். இப்போது, ஒரே ஒரு யுபிஐ பின் எண்ணை நினைவில் வைத்திருந்தால் போதும்.
எவ்வளவு பணம் எடுக்கலாம்?
ஆரம்பத்தில், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, NPCI ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ.10,000 (பத்தாயிரம்) என வரம்பு நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த வரம்பு பெரும்பாலான மக்களின் அன்றாடத் தேவைகளுக்குப் போதுமானது. உங்களுக்கு அதிக பணம் தேவைப்பட்டால், ஒரு நாளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகளைச் செய்யலாம் (உங்கள் வங்கியின் வரம்பிற்கு ஏற்ப).
நாட்டின் முக்கிய வங்கிகள் (எஸ்பிஐ, எச்டிஎஃப்சி, பேங்க் ஆஃப் பரோடா போன்றவை) ஏற்கனவே தங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஏடிஎம் இயந்திரங்களை மேம்படுத்தி இந்த வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. விரைவில், இந்த முறையை ஒவ்வொரு தெருவிலும் மூலைமுடுக்குகளிலும் உள்ள ஏடிஎம்களில் காணலாம். இந்தியா டிஜிட்டல் புரட்சியை நோக்கி மற்றுமொரு வலுவான அடியை எடுத்து வைக்கிறது.