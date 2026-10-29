பதக்கம், சான்றிதழ் முதல் சிறப்புச் சலுகைகள் வரை… பாரத ரத்னா விருது பற்றிய தகவல்கள்!

இந்தியாவின் உயரிய குடிமை விருதான பாரத ரத்னா, பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கியவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இந்த விருதைப் பெறுபவர்களுக்கு நேரடியாகப் பணப்பரிசு வழங்கப்படுவதில்லை. மாறாக, நாட்டின் உயரிய அங்கீகாரத்துடன் சில சிறப்புச் சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. "மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் தகவலின்படி, விருது பெறுபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் முக்கிய அங்கீகாரங்கள் மற்றும் சலுகைகள் வருமாறு:
இந்திய அரசின் முன்னுரிமைப் பட்டியலில் பாரத ரத்னா விருது பெற்றவர்கள் 7A-வது இடத்தில் இடம்பெறுகின்றனர். இது நாட்டின் முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய மரியாதைகளில் ஒன்றாகும்.
பாரத ரத்னா விருது பெற்றவர்களுக்கு ஏர் இந்தியா விமானங்களில் வாழ்நாள் முழுவதும் எக்சிகியூட்டிவ் வகுப்பில் இலவசப் பயணம் மேற்கொள்ளும் சலுகை வழங்கப்படுவதாக மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் மேற்கொள்வதற்கு வசதியாக விருது பெற்றவர்களுக்கு ராஜதந்திர கடவுச்சீட்டு வழங்கப்படுகிறது. வெளிநாட்டுப் பயணங்களின்போது இந்தியத் தூதரகங்கள் தேவையான உதவிகளை வழங்கவும் ஏற்பாடுகள் உள்ளன.
பாரத ரத்னா விருது பெற்றவர்கள் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளும்போது, அவர்களை மாநில விருந்தினர்களாகக் கருதுமாறு மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, பயணத்தின்போது உரிய வசதிகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம்.
பாரத ரத்னா விருது பெறுபவர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவரின் கையொப்பத்துடன் கூடிய சான்றிதழும் பதக்கமும் வழங்கப்படுகின்றன. அரசின் விதிமுறைகளின்படி, பதக்கம் அரச மரத்தின் இலையை ஒத்த வடிவத்தில் வெண்கலத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் முன்புறத்தில் சூரியனின் உருவமும், 'பாரத ரத்னா' என்ற எழுத்துகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
பாரத ரத்னா விருதுக்கு எந்தவிதமான பணப்பரிசும் வழங்கப்படுவதில்லை. இந்த விருது, தனிநபர்களின் மிகச் சிறந்த சேவைகள் மற்றும் சாதனைகளுக்கு இந்திய அரசு வழங்கும் உயரிய குடிமை அங்கீகாரமாகும்.