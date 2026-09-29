முடி உதிர்வு, பொடுகு, நுனிப்பிளவு... செம்பருத்தி தரும் இயற்கை நன்மைகள்!

சென்னை:
கூந்தல் பராமரிப்பில் செம்பருத்தி பூக்கள் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக பாரம்பரியமாக நம்பப்படுகிறது. இயற்கை முறைகளை பயன்படுத்தும்போது கூடுதல் பராமரிப்பும் கவனமும் தேவைப்பட்டாலும், ரசாயனப் பொருட்களை தவிர்த்து கூந்தலை பராமரிக்க விரும்புபவர்களுக்கு செம்பருத்தி ஒரு எளிய வழியாக இருக்கிறது.
தற்போது கூந்தலை சரியாக பராமரிக்காதது, அதிக அளவில் ரசாயனப் பொருட்களை பயன்படுத்துவது, அடிக்கடி ஷாம்பு வகைகளை மாற்றுவது, உணவு முறையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் கூந்தல் உதிர்வு, நுனி பிளவு, கூந்தல் வலுவிழப்பு, இளநரை உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன.
கூந்தல் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்பவர்கள் முதலில் கூந்தலுக்கு தேவையான ஊட்டத்தையும், சரியான பராமரிப்பையும் வழங்கத் தொடங்குவது அவசியம். இயற்கையாக கூந்தலை பராமரிக்க பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களில் செம்பருத்தி பூ மற்றும் இலைகளும் குறிப்பிடத்தக்கவை.
செம்பருத்தியை கூந்தலுக்கு பயன்படுத்துவதால் கூந்தல் இயற்கையான பொலிவை பெறும் என்றும், கூந்தல் மென்மையாக மாறும் என்றும் பாரம்பரியமாக நம்பப்படுகிறது. செம்பருத்தி கூந்தல் வளர்ச்சியை நேரடியாக அதிகரிக்கிறது என்பதற்கு மனிதர்களில் போதுமான ஆய்வுகள் இன்னும் தேவைப்படுகின்றன.
செம்பருத்தி பூக்களை கொண்டு ஹேர் பேக் தயாரித்து பயன்படுத்தலாம். கூந்தல் நுனி பிளவு, உதிர்வு மற்றும் வலுவிழப்பு போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு தனித்தனியாக ஹேர் பேக் முறைகளை பயன்படுத்துவதும் வழக்கத்தில் உள்ளது.
மேலும், ரசாயனங்கள் குறைந்த இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்படும் ஷாம்புவை விரும்புபவர்கள் செம்பருத்தி பூக்களுடன் வெந்தயம் சேர்த்து பயன்படுத்துகின்றனர். இது கூந்தலின் மென்மை மற்றும் ஈரப்பதத்தை பராமரிக்க உதவுவதாக கருதப்படுகிறது.
செம்பருத்தியில் உள்ள சில இயற்கை சேர்மங்கள் கூந்தலின் தோற்றம் மற்றும் மென்மையை மேம்படுத்த உதவக்கூடும். செம்பருத்தி தயாரிப்புகள் கூந்தலுக்கு இயற்கையான கண்டிஷனிங் தன்மையை வழங்குவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதன் மூலம் கூந்தல் வறட்சி மற்றும் நுனி பிளவு போன்ற பிரச்சினைகளை கட்டுப்படுத்த உதவலாம். மேலும், செம்பருத்தியை பயன்படுத்துவதால் கூந்தல் அடர்த்தி அதிகரித்து வழுக்கை ஏற்படாமல் தடுக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டாலும், இதற்கு வலுவான மருத்துவ ஆதாரங்கள் போதுமான அளவில் இல்லை.
எனவே, செம்பருத்தியை கூந்தல் பராமரிப்பில் இயற்கையான துணை முறையாக பயன்படுத்தலாம். ஆனால் தொடர்ந்து அதிக அளவில் முடி உதிர்வு, வழுக்கை அல்லது இளநரை போன்ற பிரச்சினைகள் இருந்தால், காரணத்தை கண்டறிய தோல் மற்றும் கூந்தல் நிபுணரின் ஆலோசனையை பெறுவது அவசியம்.