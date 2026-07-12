இதயம் முதல் எலும்புகள் வரை பலம் தரும் பலாப்பழம்... தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 7 ஆரோக்கிய நன்மைகள்

கோடைக்காலத்தில் அதிகம் கிடைக்கும் பழங்களில் பலாப்பழம் முக்கிய இடம் பெறுகிறது. சுவை மட்டுமல்லாமல், உடலுக்கு தேவையான பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்களும் இதில் நிறைந்துள்ளன. நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள், தாதுக்கள், ஆன்டி ஆக்சிடென்டுகள் உள்ளிட்ட சத்துக்கள் அதிகம் இருப்பதால் பல்வேறு உடல்நல நன்மைகளை அளிக்கிறது. அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
பலாப்பழத்தில் நார்ச்சத்து அதிகம் இருப்பதால், மலச்சிக்கல் பிரச்சினையை குறைக்க உதவுகிறது. குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி, செரிமான மண்டலத்தின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதுடன், நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வையும் அளிக்கிறது.
வைட்டமின் 'சி' நிறைந்துள்ள பலாப்பழம், உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துகிறது. இதனால் பல்வேறு தொற்றுநோய்களுக்கு எதிராக உடல் போராடும் திறன் அதிகரிக்கிறது.
பலாப்பழத்தில் உள்ள பொட்டாசியம், ரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இதன் மூலம் இதயத்தின் மீது ஏற்படும் அழுத்தம் குறைந்து, இதய நோய் அபாயமும் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
பலாப்பழத்தில் உள்ள இயற்கை நார்ச்சத்து, சர்க்கரை உடலில் உறிஞ்சப்படும் வேகத்தை குறைக்கிறது. அதனால் அளவோடு சாப்பிட்டால், ரத்த சர்க்கரை திடீரென அதிகரிப்பதை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
இளம் பலாப்பழம் சைவ உணவாக மட்டுமல்லாமல், கோழி மற்றும் பன்றி இறைச்சிக்கு மாற்றாக பல உணவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் உள்ள சத்துக்களும் உடலுக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்தை வழங்குகின்றன.
கரோட்டினாய்டுகள் மற்றும் பிளாவனாய்டுகள் போன்ற ஆன்டி ஆக்சிடென்டுகள் பலாப்பழத்தில் காணப்படுகின்றன. இவை செல்களை சேதமடையாமல் பாதுகாக்கவும், முதுமை ஏற்படும் வேகத்தை குறைக்கவும் உதவுகின்றன.
பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், கால்சியம், இரும்புச்சத்து உள்ளிட்ட முக்கிய தாதுக்கள் பலாப்பழத்தில் உள்ளன. இவை எலும்புகளை வலுப்படுத்துவதோடு, இதயத்தின் சீரான செயல்பாட்டிற்கும் துணைபுரிகின்றன.