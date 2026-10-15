மாதக்கணக்கில் வாடாமல் அழகாக இருக்கும் ஆர்க்கிட் மலர்கள்!

சில மலர்கள் பூத்த சில நாட்களிலேயே வாடிவிடும். ஆனால், 'மோத் ஆர்க்கிட்' எனப்படும் அந்துப்பூச்சி ஆர்க்கிட் செடியில் பூக்கும் மலர்கள், பல மாதங்கள் வரை வாடாமல் அழகுடன் காட்சியளிக்கும் தன்மை கொண்டவை.
பொதுவாக, வீட்டுக்குள் இதமான சூழலில் வளர்க்கப்படும் மோத் ஆர்க்கிட் செடியில், ஒரு பூங்கொத்தில் மலரும் பூக்கள் சுமார் 2 முதல் 6 மாதங்கள் வரை அழகாக இருக்கக்கூடும். இருப்பினும், இந்தக் கால அளவு ஆர்க்கிட் வகை மற்றும் வளர்க்கப்படும் சூழலைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
இந்தச் செடியில் உள்ள மொட்டுகள் அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் மலர்வதில்லை. ஒவ்வொரு மொட்டாக மலர்வதால், ஏற்கனவே மலர்ந்த பூக்களுடன் புதிய பூக்களும் சேர்ந்து செடிக்கு தொடர்ந்து புதுப்பொலிவை அளிக்கின்றன.
ஆர்க்கிட் மலர்கள் நீண்ட நாட்கள் வாடாமல் இருக்க, அவற்றைச் சரியான முறையில் பராமரிப்பது அவசியம். நேரடியாகச் சூரிய ஒளி படாத இடத்தில் செடியை வைக்க வேண்டும். மிதமான வெப்பநிலை நிலவும் சூழலில் வளர்ப்பதுடன், செடிக்குத் தேவையான அளவு மட்டுமே தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும்.
இந்த முறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், மோத் ஆர்க்கிட் மலர்களின் அழகை நீண்ட காலம் ரசிக்கலாம். வீட்டின் உட்புற அலங்காரத்துக்கும் ஏற்ற இந்த மலர்ச்செடி, மலர்களை விரும்புவோருக்கு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.