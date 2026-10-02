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2027 உலகக் கோப்பை: 'சூப்பர் 7' சுற்று அறிமுகம் - ஒரு பார்வை

12 மைதானங்களில் மொத்தம் 57 போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.
2027 உலகக் கோப்பை: 'சூப்பர் 7' சுற்று அறிமுகம் - ஒரு பார்வை
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சென்னை,

உலகம் முழுவதும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த 2027 உலகக் கோப்பைக்கான அதிகாரபூர்வ அட்டவணையை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ICC)வெளியிட்டுள்ளது.

தென் ஆப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா ஆகிய மூன்று நாடுகள் இணைந்து நடத்தும் இந்த உலகக் கோப்பையில் 14 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. 12 மைதானங்களில் மொத்தம் 57 போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.

இந்த முறை போட்டித் தொடரின் வடிவமைப்பில் ஐசிசி முக்கிய மாற்றம் ஒன்றை செய்துள்ளது. அதுதான் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள ‘சூப்பர் 7’ சுற்று!

2027 உலகக் கோப்பை

2023 உலகக் கோப்பையில் 10 அணிகள் ஒரே லீக் சுற்றில் விளையாடின.

ஆனால் 2027 உலகக் கோப்பையில் 14 அணிகள் பல்வேறு கட்டங்களாகப் போட்டியிட உள்ளன.

சூப்பர் சீரிஸ் → குரூப் சுற்று → சூப்பர் 7 → அரையிறுதி → இறுதிப்போட்டி என்ற முறையில் தொடர் நடைபெறும்.

குரூப் A – இந்தியா இடம்பெறும் பிரிவு

குரூப் சுற்றில் 12 அணிகள் தலா 6 அணிகள் கொண்ட இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படும்.

குரூப் A:

இந்தியா

ஆஸ்திரேலியா

பாகிஸ்தான்

ஆப்கானிஸ்தான்

ஜிம்பாப்வே

தகுதிபெறும் அணி

குரூப் B:

இங்கிலாந்து

தென்னாப்பிரிக்கா

நியூசிலாந்து

இலங்கை

வங்காளதேசம்

தகுதிபெறும் அணி

ஒவ்வொரு குழுவிலும் உள்ள அணிகள் மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு போட்டியில் மோதும்.

அரையிறுதியில் யார் யாருடன் மோதுவார்கள்?

சூப்பர் 7 புள்ளிப் பட்டியலில்:

1-வது இடம் vs 4-வது இடம்

2-வது இடம் vs 3-வது இடம்

என்ற அடிப்படையில் அரையிறுதிப் போட்டிகள் நடைபெறும்.

அரையிறுதியில் வெற்றி பெறும் இரு அணிகள் இறுதிப்போட்டியில் உலகக் கோப்பைக்காக பலப்பரீட்சை நடத்தும்.

உலகக் கோப்பை எப்போது தொடங்குகிறது?

2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை அக்டோபர் 2-ம் தேதி தொடங்கி, **நவம்பர் 21-ம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியுடன் நிறைவடைகிறது.

தென் ஆப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா இணைந்து நடத்தும் இந்தத் தொடரில் 14 அணிகள் பங்கேற்கும் நிலையில், புதிய ‘சூப்பர் 7’ வடிவம் உலகக் கோப்பை தொடரில் கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்த உள்ளது.

2027 உலகக் கோப்பை – ஒரே பார்வையில்

நடத்தும் நாடுகள்: தென் ஆப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே, நமீபியா

அணிகள்: 14

மைதானங்கள்:12

மொத்தப் போட்டிகள்: 57

புதிய சுற்று: சூப்பர் 7

தொடக்கம்: அக்டோபர் 2

இறுதிப்போட்டி: நவம்பர் 21

14 அணிகள்... 57 போட்டிகள்... புதிய ‘சூப்பர் 7’ சுற்று... 2027 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு விறுவிறுப்பான தொடராக அமைய உள்ளது!

முதல் கட்டம்: சூப்பர் சீரிஸ்

தரவரிசையில் 12, 13 மற்றும் 14-வது இடங்களில் உள்ள மூன்று அணிகள் முதலில் சூப்பர் சீரிஸ் சுற்றில் விளையாடும். இந்த மூன்று அணிகளும் ரவுண்ட்-ராபின் முறையில் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதும். இதில் முதலிடம் பிடிக்கும் அணி அடுத்த கட்டமான குரூப் சுற்றுக்கு முன்னேறும்.

  • குரூப் சுற்று: 12 அணிகள் தலா 6 அணிகள் கொண்ட இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படும். ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதல் 3 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் தகுதி பெறும். இதனுடன், இரு குழுக்களிலும் அடுத்த சிறந்த சாதனையைப் பதிவு செய்த ஒரு அணியும் சேர்ந்து மொத்தம் 7 அணிகள் சூப்பர் 7 சுற்றுக்கு முன்னேறும்.

  • சூப்பர் 7: தகுதி பெற்ற 7 அணிகளும் ரவுண்ட்-ராபின் முறையில் ஒன்றையொன்று எதிர்கொள்ளும். இதனால் மொத்தம் 21 போட்டிகள் நடைபெறும். புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் 4 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்.

  • அரையிறுதி: 1-வது இடம் vs 4-வது இடம், 2-வது இடம் vs 3-வது இடம் என போட்டிகள் நடைபெறும்.

  • இறுதிப்போட்டி: அரையிறுதியில் வெற்றி பெறும் இரு அணிகள் இறுதிப்போட்டியில் மோதும்.

அக்டோபர் 2 முதல் நவம்பர் 21, 2027 வரை நடைபெறும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

உலகக் கோப்பை
கிரிக்கெட்
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Daily Thanthi
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