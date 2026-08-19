டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த டாப்-5 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் யார் தெரியுமா?

காலே,
டெஸ்ட் கிரிக்கெட் என்றாலே பொறுமையாகவும் நிதானமாகவும் பேட்டிங் செய்வதுதான் வழக்கம். ஆனால், டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அதிக சிக்ஸர்களை விளாசிய வீரர்கள் பலர் உள்ளனர். அந்த வகையில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த டாப்-5 வீரர்கள் குறித்து தற்போது பார்க்கலாம்.
இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரரான பென் ஸ்டோக்ஸ், 122 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 138 சிக்ஸர்களை விளாசியுள்ளார். 14 சதங்கள் உட்பட 7,273 ரன்களையும் குவித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேனான பிரண்டன் மெக்கல்லம், 101 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 107 சிக்ஸர்களை அடித்துள்ளார். 12 சதங்கள் உட்பட 6,453 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.
இந்திய அணியின் அதிரடி விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் ரிஷப் பந்த், இலங்கைக்கு எதிரான காலே டெஸ்ட் போட்டியில் தனது 100-வது சிக்ஸரை விளாசி வரலாறு படைத்தார்.
இதன் மூலம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 100 சிக்ஸர்களை அடித்த முதல் இந்தியர் மற்றும் ஒட்டுமொத்தமாக 4-வது வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார். இதுவரை 51 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள பந்த், 8 சதங்கள் உட்பட 3,662 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் அதிரடி விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் ஆடம் கில்கிறிஸ்ட், 96 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 100 சிக்ஸர்களை விளாசியுள்ளார். 17 சதங்கள் உட்பட 5,570 ரன்களை குவித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளரான டிம் சவுதி இந்த பட்டியலில் உள்ளது அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தி இருக்கிறது. கீழ்வரிசையில் களமிறங்கி அதிரடியாக பேட்டிங் செய்து 107 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 98 சிக்ஸர்களை விளாசியுள்ளார். 7 அரைசதங்கள் உட்பட 2,245 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.