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டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக போட்டிகள் ஆடிய டாப் 5 அணிகள்... இந்தியா எந்த இடத்தில் தெரியுமா?

நியூசிலாந்து அணி, அதிக டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய அணிகள் பட்டியலில் 5-வது இடத்தில் உள்ளது.
அதிக டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஆடிய அணிகளை தற்போது பார்க்கலாம்.
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சென்னை,

அதிக டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஆடிய அணிகளை தற்போது பார்க்கலாம்.

உயரிய வடிவம்

கடந்த 150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட் உலக கிரிக்கெட்டின் உயரிய வடிவமாக இருந்து வருகிறது. இந்த நீண்ட வரலாற்றில் பல்வேறு நாடுகள் தங்களது ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளன. இதில் அதிக டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய அணிகளின் பட்டியலில் இங்கிலாந்து முதலிடத்திலும், ஆஸ்திரேலியா 2-வது இடத்திலும், இந்தியா 3-வது இடத்திலும் உள்ளன.

1. இங்கிலாந்து

கிரிக்கெட்டை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய இங்கிலாந்து அணி, டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய அணியாக திகழ்கிறது. உலகில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய ஒரே அணி என்ற பெருமையும் இங்கிலாந்துக்கே சொந்தம்.

மொத்த போட்டிகள்: 1,097

வெற்றி: 405

தோல்வி: 336

டிரா: 356

2. ஆஸ்திரேலியா

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் வெற்றிகரமான அணிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலியா, 882 போட்டிகளில் விளையாடி 426 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து பட்டியலில் 2-வது இடத்தில் உள்ளது.

மொத்த போட்டிகள்: 882

வெற்றி: 426

தோல்வி: 235

டிரா: 219

3. இந்தியா

1932-ம் ஆண்டு தனது முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடிய இந்திய அணி, தற்போது 599 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 600-வது போட்டியை நெருங்கியுள்ளது. டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய அணிகள் பட்டியலில் இந்தியா 3-வது இடத்தில் உள்ளது.

மொத்த போட்டிகள்: 599

வெற்றி: 186

தோல்வி: 188

டிரா: 224

4. வெஸ்ட் இண்டீஸ்

ஒரு காலத்தில் உலக கிரிக்கெட்டில் அசைக்க முடியாத சக்தியாக விளங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 590-க்கும் மேற்பட்ட டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி இந்த பட்டியலில் 4-வது இடத்தில் உள்ளது.

மொத்த போட்டிகள்: 590+

பல வரலாற்று சாதனைகள் மற்றும் ஜாம்பவான் வீரர்களை உருவாக்கிய அணி

5. நியூசிலாந்து

கடந்த சில ஆண்டுகளாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் நியூசிலாந்து அணி, அதிக டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய அணிகள் பட்டியலில் 5-வது இடத்தில் உள்ளது.

மொத்த போட்டிகள்: 487

வெற்றி: 126

தோல்வி: 190

டிரா: 171

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Daily Thanthi
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