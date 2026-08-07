டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக போட்டிகள் ஆடிய டாப் 5 அணிகள்... இந்தியா எந்த இடத்தில் தெரியுமா?

கடந்த 150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட் உலக கிரிக்கெட்டின் உயரிய வடிவமாக இருந்து வருகிறது. இந்த நீண்ட வரலாற்றில் பல்வேறு நாடுகள் தங்களது ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளன. இதில் அதிக டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய அணிகளின் பட்டியலில் இங்கிலாந்து முதலிடத்திலும், ஆஸ்திரேலியா 2-வது இடத்திலும், இந்தியா 3-வது இடத்திலும் உள்ளன.
கிரிக்கெட்டை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய இங்கிலாந்து அணி, டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய அணியாக திகழ்கிறது. உலகில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய ஒரே அணி என்ற பெருமையும் இங்கிலாந்துக்கே சொந்தம்.
மொத்த போட்டிகள்: 1,097
வெற்றி: 405
தோல்வி: 336
டிரா: 356
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் வெற்றிகரமான அணிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலியா, 882 போட்டிகளில் விளையாடி 426 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து பட்டியலில் 2-வது இடத்தில் உள்ளது.
மொத்த போட்டிகள்: 882
வெற்றி: 426
தோல்வி: 235
டிரா: 219
1932-ம் ஆண்டு தனது முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடிய இந்திய அணி, தற்போது 599 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 600-வது போட்டியை நெருங்கியுள்ளது. டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய அணிகள் பட்டியலில் இந்தியா 3-வது இடத்தில் உள்ளது.
மொத்த போட்டிகள்: 599
வெற்றி: 186
தோல்வி: 188
டிரா: 224
ஒரு காலத்தில் உலக கிரிக்கெட்டில் அசைக்க முடியாத சக்தியாக விளங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 590-க்கும் மேற்பட்ட டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி இந்த பட்டியலில் 4-வது இடத்தில் உள்ளது.
மொத்த போட்டிகள்: 590+
பல வரலாற்று சாதனைகள் மற்றும் ஜாம்பவான் வீரர்களை உருவாக்கிய அணி
கடந்த சில ஆண்டுகளாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் நியூசிலாந்து அணி, அதிக டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய அணிகள் பட்டியலில் 5-வது இடத்தில் உள்ளது.
மொத்த போட்டிகள்: 487
வெற்றி: 126
தோல்வி: 190
டிரா: 171