மும்பை,
இந்திய டி20 அணியின் நட்சத்திர வீரர் சூர்யகுமார் யாதவ், மீண்டும் இந்திய அணியில் இடம்பிடிப்பதற்கான முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளார்.
சமீபகாலமாக பேட்டிங்கில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ரன்கள் குவிக்க முடியாமல் தடுமாறிய அவர், தற்போது நடைபெற்று வரும் சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 தொடரில் அதிரடியாக விளையாடி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறார்.
சையத் முஷ்டாக் அலி தொடரில் மும்பை அணிக்குத் தலைமை தாங்கி வரும் சூர்யகுமார் யாதவ், ஐதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 21 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 60 ரன்கள் விளாசினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து குஜராத் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் வெறும் 29 பந்துகளில் 82 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். இந்த அதிரடி ஆட்டங்கள் அவரது தன்னம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளன.
சமீபத்திய ஐபிஎல் தொடரில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு விளையாட முடியாததால் சூர்யகுமார் யாதவின் பேட்டிங் குறித்து விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
இந்நிலையில், உள்ளூர் டி20 தொடரில் மீண்டும் தனது அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் அவர், இந்திய டி20 அணியில் மீண்டும் இடம்பிடிக்க தயாராகி வருகிறார்.
தேர்வாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாட வேண்டும் என்பதே அவரது தற்போதைய இலக்காக உள்ளது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காகவும் அடுத்த ஐபிஎல் தொடரில் கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்ற விருப்பத்தையும் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
தற்போது உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் கிடைத்துள்ள இந்த நல்ல பார்மை தொடர்ந்து தக்கவைத்துக் கொண்டால், இந்திய அணிக்கான வாய்ப்பை மீண்டும் பெற முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் அவர் உள்ளார்.
டி20 கிரிக்கெட்டில் தனக்கென தனி பாணியை உருவாக்கிய சூர்யகுமார் யாதவ், மீண்டும் அதே அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளார். உள்ளூர் தொடரில் அவரது செயல்பாடுகள் இந்திய அணியின் தேர்வாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்குமா என்பதே தற்போது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.