தோனியா? கோலியா? - இந்தியாவின் தலைசிறந்த டெஸ்ட் கேப்டன் யார்? - வியக்க வைக்கும் புள்ளிவிவரங்கள்

சென்னை,
தோனியா? கோலியா?, இந்தியாவின் தலைசிறந்த டெஸ்ட் கேப்டன் யார்? என்பதை புள்ளிவிவரங்களுடன் தற்போது காண்போம்.
இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் கேப்டனாக இருந்து பல வெற்றிகளைப் பெற்று தந்தவர்களில் விராட் கோலி, எம்.எஸ். தோனி, சவுரவ் கங்குலி ஆகியோர் முக்கியமானவர்கள். இதில் இந்திய அணியை அதிக டெஸ்ட் போட்டிகளில் வழிநடத்தியவர் யார் என்ற கேள்விக்கு விராட் கோலியே பதிலாக உள்ளார். அவர் 68 டெஸ்ட் போட்டிகளில் கேப்டனாக இருந்து 40 வெற்றிகளைப் பெற்றுத் தந்துள்ளார்.
2014-ம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தின்போது விராட் கோலி முதன்முறையாக இந்திய அணியின் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்றார். பின்னர் 2015-ம் ஆண்டு முழுநேர டெஸ்ட் கேப்டனானார். 2022-ம் ஆண்டு ஜனவரியில் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகும் வரை 68 டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்திய அணியை வழிநடத்தினார்.
அவரது தலைமையில் இந்திய அணி 40 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றது. 17 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்தது; 11 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்தன. இதன்மூலம் இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக வெற்றிகளைப் பெற்று தந்த கேப்டன் என்ற பெருமையை கோலி பெற்றுள்ளார்.
அவரது தலைமையில் இந்திய அணி டெஸ்ட் தரவரிசையில் முதலிடத்தைப் பிடித்ததுடன், 2018-19-ம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் முதல் முறையாக டெஸ்ட் தொடரையும் வென்றது.
2008 முதல் 2014-ம் ஆண்டு வரை இந்திய டெஸ்ட் அணியை வழிநடத்திய எம்.எஸ். தோனி, 60 போட்டிகளில் கேப்டனாக செயல்பட்டார். அவரது தலைமையில் இந்திய அணி 27 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றது; 18 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்தது. 15 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்தன.
தோனியின் தலைமையில் இந்திய அணி டெஸ்ட் தரவரிசையில் முதலிடத்தைப் பிடித்தது. 2014-ம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தின்போது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, கோலி கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்றார்.
இந்திய அணியை அதிக டெஸ்ட் போட்டிகளில் வழிநடத்திய கேப்டன்களின் விவரம்:
விராட் கோலி: 68 போட்டிகள்; 40 வெற்றிகள்
எம்.எஸ். தோனி: 60 போட்டிகள்; 27 வெற்றிகள்
சவுரவ் கங்குலி: 49 போட்டிகள்; 21 வெற்றிகள்
முகமது அசாருதீன்: 47 போட்டிகள்; 14 வெற்றிகள்
சுனில் கவாஸ்கர்: 47 போட்டிகள்; 9 வெற்றிகள்
இந்திய டெஸ்ட் கேப்டன்களின் சாதனைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், அதிக போட்டிகளில் அணியை வழிநடத்தியதிலும் அதிக வெற்றிகளைப் பெற்றுத் தந்ததிலும் விராட் கோலி முதலிடத்தில் உள்ளார். தோனி இரண்டாவது இடத்திலும், கங்குலி மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளனர்.
கேப்டன்களின் சாதனைகளைப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றிகளைக் கொண்டு ஒப்பிட முடியும் என்றாலும், ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நிலவிய சூழல், வீரர்களின் திறன், எதிரணிகளின் வலிமை ஆகியவையும் முக்கியமானவை. இருப்பினும், புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் வெற்றிகரமான கேப்டன்களில் விராட் கோலி தனித்த இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.