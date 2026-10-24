ஆங்கிலேயர்களுக்கு சிம்மசொப்பனம்... வரலாற்றில் அழியாத தடம் பதித்த மருது சகோதரர்கள்!

தமிழகத்தின் விடுதலைப் போராட்ட வரலாற்றில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்திப் போராடிய மாவீரர்களில் மருது சகோதரர்கள் முக்கிய இடம் பிடித்துள்ளனர். சிவகங்கை சீமையை மையமாகக் கொண்டு செயல்பட்ட பெரிய மருது, சின்ன மருது ஆகியோர், கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து வீரத்துடன் போரிட்டனர். மக்களை ஒன்றுதிரட்டி ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராகப் போராடிய அவர்கள், தென்னிந்தியாவின் தொடக்ககால காலனிய எதிர்ப்புப் போராட்ட வரலாற்றில் அழியாத இடத்தைப் பெற்றுள்ளனர்.
1801-ம் ஆண்டு அக்டோபர் 24-ம் தேதி மருது சகோதரர்கள் தூக்கிலிடப்பட்டனர். அவர்களின் நினைவைப் போற்றும் வகையில் ஆண்டுதோறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மருது சகோதரர்கள் இருவரும் ராமநாதபுரம் பகுதியுடன் தொடர்புடைய குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள். இவர்களது தந்தை மூக்கையா பழனியப்பன் சேர்வை எனப்படும் உதயார் சேர்வை; தாய் ஆனந்தாயி என்ற பொன்னத்தாள் ஆவார்.
மூத்த சகோதரர் பெரிய மருது அல்லது வெள்ளை மருது என்றும், இளைய சகோதரர் சின்ன மருது என்றும் அழைக்கப்பட்டனர். பெரிய மருது 1748-ம் ஆண்டிலும், சின்ன மருது 1753-ம் ஆண்டிலும் பிறந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. நரிக்குடிக்கு அருகிலுள்ள முக்குளம் பகுதி அவர்களது குடும்பத்தின் பூர்வீகத் தொடர்புடைய இடமாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
சேர்வைக்காரர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த இவர்கள், தங்களது ராணுவத் திறமை, வீரதீரச் செயல்கள் மற்றும் தலைமைப் பண்புகளால் புகழ்பெற்றனர். தொடக்கத்தில் சிவகங்கை மன்னர் முத்து வடுகநாத தேவரின் படையில் பணியாற்றிய அவர்கள், பின்னர் முக்கிய ராணுவப் பொறுப்புகளுக்கு உயர்ந்தனர்.
சிவகங்கை அரசின் நிர்வாகத்திலும் ராணுவத்திலும் மருது சகோதரர்கள் முக்கியப் பங்காற்றினர். சிவகங்கை அரசுக்கு ஏற்பட்ட நெருக்கடிகளின்போது, ஆட்சியை மீட்டெடுப்பதற்கான போராட்டங்களில் அவர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர்.
சிவகங்கை மன்னர் முத்து வடுகநாத தேவர் கொல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ராணி வேலு நாச்சியார் ஆங்கிலேயர்களையும் அவர்களுக்கு ஆதரவாகச் செயல்பட்ட சக்திகளையும் எதிர்த்துப் போராடினார். இந்தப் போராட்டத்தில் மருது சகோதரர்கள் முக்கிய ஆதரவாகச் செயல்பட்டனர். ஹைதர் அலியின் ஆதரவும் கிடைத்த நிலையில், வேலு நாச்சியார் தனது ஆட்சியை மீட்டெடுக்க அவர்கள் துணை நின்றனர்.
1780-ம் ஆண்டு சிவகங்கை ஆட்சி மீட்கப்பட்ட பின்னர், மருது சகோதரர்கள் அப்பகுதியின் நிர்வாகத்தில் முக்கிய இடத்தைப் பெற்றனர். பெரிய மருது ஆட்சிப் பொறுப்பில் முக்கியப் பங்காற்றினார். சின்ன மருது நிர்வாக ஆலோசகராகவும், ராணுவத் தலைவராகவும் செயல்பட்டார். சின்ன மருது, மருது பாண்டியர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்.
அரசியல் நிர்வாகத்துடன் மட்டுமின்றி, மக்களின் நலனுக்கான பணிகளிலும் மருது சகோதரர்கள் கவனம் செலுத்தினர். கோவில்கள், குளங்கள், ஊரணிகள் உள்ளிட்ட பொதுப் பயன்பாட்டு அமைப்புகளை உருவாக்குவதிலும் பராமரிப்பதிலும் அவர்கள் பங்களித்ததாக வரலாற்றுப் பதிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
மக்களின் வாழ்வாதாரத்துக்கும் பொதுப் பயன்பாட்டுக்கும் உதவும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இத்தகைய பணிகள், சிவகங்கைப் பகுதியில் அவர்களின் நிர்வாகப் பங்களிப்பை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
தென்னிந்தியாவில் தனது ஆதிக்கத்தை விரிவுபடுத்த முயன்ற கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு எதிராக மருது சகோதரர்கள் ஆயுதப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர். சிவகங்கைப் பகுதியைச் சுற்றி மக்களையும் வீரர்களையும் ஒன்றுதிரட்டி, ஆங்கிலேயப் படைகளுக்கு எதிராகப் போரிட்டனர்.
சுமார் 12 ஆயிரம் ஆயுதம் ஏந்திய வீரர்களைத் திரட்டி அவர்கள் எதிர்ப்புப் படையை வலுப்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. 1789-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 29-ம் தேதி கொல்லங்குடி பகுதியில் நடைபெற்ற மோதலில், மருது சகோதரர்கள் தலைமையிலான படைகள் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்துப் போரிட்டன.
மருது சகோதரர்கள் வலாரி எனப்படும் மரத்தால் செய்யப்பட்ட எறி ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்துவதில் சிறந்து விளங்கினர். பாரம்பரியப் போர் முறைகளையும் உள்ளூர் வீரர்களின் திறன்களையும் பயன்படுத்தி எதிரிகளை எதிர்கொண்டனர்.
ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராகப் போராடிய மற்றொரு வீரரான வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடனும் மருது சகோதரர்கள் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருந்தனர்.
1799-ம் ஆண்டு அக்டோபர் 17-ம் தேதி கயத்தாறில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தூக்கிலிடப்பட்ட பிறகு, அவரது சகோதரர் ஊமைத்துரைக்கு சின்ன மருது அடைக்கலம் அளித்ததாக வரலாற்றுக் குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நடவடிக்கை ஆங்கிலேயர்களின் அதிருப்தியை மேலும் அதிகரித்தது. தென்னிந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராகச் செயல்பட்ட வீரர்களை ஒன்றிணைக்கும் முயற்சிகளிலும் மருது சகோதரர்கள் ஈடுபட்டனர்.
மருது சகோதரர்களின் ஆங்கிலேய எதிர்ப்புப் போராட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாக ஜம்புத்தீவு பிரகடனம் கருதப்படுகிறது. சின்ன மருது வெளியிட்டதாகக் கூறப்படும் இந்தப் பிரகடனம், தென்னிந்திய மக்களை ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து போராடுமாறு அழைப்பு விடுத்தது.
மதம், மொழி உள்ளிட்ட வேறுபாடுகளைக் கடந்து மக்கள் ஒன்றுபட வேண்டும் என்ற கருத்தை இந்தப் பிரகடனம் வலியுறுத்தியது. இந்துக்கள், முஸ்லிம்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூகத்தினரும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டும் என்ற அழைப்பு இதில் இடம்பெற்றிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதன் மூலம், மருது சகோதரர்கள் தங்களது போராட்டத்தை சிவகங்கை சீமைக்கு மட்டும் வரையறுக்காமல், பரந்த அளவிலான ஆங்கிலேய எதிர்ப்பு இயக்கமாக முன்னெடுக்க முயன்றனர்.
1801-ம் ஆண்டில் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் அவர்களை எதிர்த்துப் போராடிய தென்னிந்தியத் தலைவர்களுக்கும் இடையிலான மோதல்கள் தீவிரமடைந்தன. இந்தப் போராட்டத்தில் மருது சகோதரர்கள் தொடர்ந்து ஆங்கிலேயப் படைகளை எதிர்த்துப் போரிட்டனர்.
ஆங்கிலேயர்களின் முன்னேற்றத்தைத் தடுக்கவும், தங்களது படைகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை முறியடிக்கவும் அவர்கள் பல்வேறு உத்திகளைக் கையாண்டனர். சிறுவயல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்ற மோதல்கள் இந்தப் போராட்டத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகளாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன.
இறுதியில், ஆங்கிலேயர்களின் படை நடவடிக்கைகளால் மருது சகோதரர்களின் எதிர்ப்புப் படை பலவீனமடைந்தது. அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
1801-ம் ஆண்டு அக்டோபர் 24-ம் தேதி, சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் கோட்டையில் பெரிய மருது, சின்ன மருது ஆகிய இருவரும் தூக்கிலிடப்பட்டனர்.
ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்திற்கு எதிராகத் தொடர்ந்து போராடியதற்காக அவர்கள் மரண தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர். அவர்களது மரணம் ஆயுதப் போராட்டத்தின் ஒரு முக்கியக் கட்டத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தாலும், அவர்களின் எதிர்ப்பும் வீரமும் தமிழகத்தின் வரலாற்றில் தொடர்ந்து நினைவுகூரப்படுகின்றன.
மருது சகோதரர்களின் பங்களிப்பை நினைவுகூரும் வகையில் பல்வேறு நினைவுச் சின்னங்களும் அங்கீகாரங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
காளையார்கோவில் நினைவிடம்: சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார்கோவிலில் மருது சகோதரர்களின் நினைவுச் சதுக்கம் அமைந்துள்ளது.
அஞ்சல்தலை: 2004-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் மருது பாண்டியர்களின் நினைவாக அஞ்சல்தலை வெளியிடப்பட்டது.
வெண்கலச் சிலை: 2007-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 15-ம் தேதி, அப்போதைய தமிழக முதல்-அமைச்சர் மு. கருணாநிதி, குதிரையில் வாளேந்திய நிலையில் அமைக்கப்பட்ட 10 அடி உயர வெண்கலச் சிலையைத் திறந்து வைத்தார்.
குருபூஜை: மருது சகோதரர்களின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, காளையார்கோவில் பகுதியில் ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் 27-ம் தேதி குருபூஜை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
திரைப்படம்: மருது சகோதரர்களின் வரலாற்றை மையமாகக் கொண்டு 1959-ம் ஆண்டு ‘சிவகங்கை சீமை’ திரைப்படம் வெளியானது.
கோட்டை புனரமைப்பு: சிவகங்கை மாவட்டம் அரண்மனை சிறுவயல் பகுதியில் உள்ள மருது சகோதரர்களுடன் தொடர்புடைய கோட்டையைப் பாதுகாக்கும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
மருது சகோதரர்கள் வெறும் போர்த் தலைவர்கள் மட்டுமல்ல; மக்களை ஒன்றிணைத்து ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்த வீரர்களாகவும், சிவகங்கைப் பகுதியின் நிர்வாகத்தில் பங்காற்றிய தலைவர்களாகவும் நினைவுகூரப்படுகின்றனர்.
தங்களது உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராகப் போராடிய அவர்களின் வாழ்க்கை, தமிழகத்தின் விடுதலைப் போராட்ட வரலாற்றில் முக்கியமான அத்தியாயமாக விளங்குகிறது. அவர்களின் தியாகத்தையும் வீரத்தையும் நினைவுகூரும் நிகழ்ச்சிகள், அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் அவர்களின் வரலாற்றை எடுத்துச் செல்லும் பணியைத் தொடர்ந்து செய்து வருகின்றன.