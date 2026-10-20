தீமையை அழித்து நன்மை வென்ற நாள்... தசரா பண்டிகையின் சிறப்புகள்!

தீமையின் மீது நன்மை வெற்றி பெற்றதைக் குறிக்கும் தசரா பண்டிகை, இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு பாரம்பரியங்களுடன் கொண்டாடப்படுகிறது. நவராத்திரி விழாவின் நிறைவாகக் கொண்டாடப்படும் விஜயதசமி, ஆன்மிகம், கலாசாரம் மற்றும் இதிகாசக் கதைகளுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது.
நவராத்திரி விழா 9 நாட்கள் கொண்டாடப்படும் நிலையில், அதன் பத்தாவது நாளான விஜயதசமி, தீமையை அழித்து நன்மை வெற்றி பெற்றதன் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தப் பண்டிகை இந்து சந்திர நாட்காட்டியின் அஸ்வின் மாதத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. பொதுவாக செப்டம்பர் அல்லது அக்டோபர் மாதங்களில் வரும் இவ்விழா, தசரா, தசரா பண்டிகை, விஜயதசமி உள்ளிட்ட பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது.
விஜயதசமி என்ற பெயர் வெற்றியையும் பத்தாவது நாளையும் குறிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. அதேபோல், தசரா என்ற பெயரும் தீமையை அழித்து நன்மையை நிலைநாட்டுவதைக் குறிக்கும் பொருளுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது. இந்தியா மட்டுமின்றி நேபாளத்திலும் இப்பண்டிகை மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்படுகிறது. இருப்பினும், மாநிலங்களின் பாரம்பரியம் மற்றும் வழிபாட்டு முறைகளுக்கு ஏற்ப கொண்டாட்டங்கள் மாறுபடுகின்றன.
விஜயதசமியன்று பல இடங்களில் துர்கா தேவியின் சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, ஆறு அல்லது கடல் போன்ற நீர்நிலைகளில் கரைக்கப்படுகின்றன. அப்போது இசை, பக்திப் பாடல்கள், மந்திரங்கள் முழங்க பக்தர்கள் ஊர்வலத்தில் பங்கேற்கின்றனர். வடஇந்தியாவின் பல பகுதிகளில் தீமையின் அடையாளமாகக் கருதப்படும் இராவணனின் உருவ பொம்மைகள் எரிக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய நிகழ்வுகள் தீமையின் அழிவையும் நன்மையின் வெற்றியையும் எடுத்துரைக்கின்றன.
தசரா பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதற்குப் பல்வேறு புராணக் கதைகள் காரணமாகக் கூறப்படுகின்றன. குறிப்பாக, ராமாயணம், மகாபாரதம் மற்றும் துர்கா தேவியின் புராண வரலாறு ஆகியவை இவ்விழாவுடன் தொடர்புடையவை.
ராமாயணத்தின்படி, இலங்கை மன்னன் ராவணன், ராமரின் மனைவி சீதையைக் கடத்திச் சென்றான். சீதையை மீட்பதற்காக ராமர் ராவணனுடன் போர் புரிந்தார். இறுதியில் ராவணனை வீழ்த்தி சீதையை மீட்டார். இந்த வெற்றி, தீமையின் மீது நன்மை வெற்றி பெற்றதன் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது.
ராவணன் பத்துத் தலைகளைக் கொண்டவனாகச் சித்தரிக்கப்படுகிறான். அவனது பத்து தலைகளும் ஆணவம், பேராசை உள்ளிட்ட தீய குணங்களின் அடையாளங்களாகவும் விளக்கப்படுகின்றன. ராவணனை ராமர் வென்றதை நினைவுகூரும் வகையில், வடஇந்தியாவின் பல பகுதிகளில் தசரா நாளன்று ராவணனின் உருவ பொம்மைகள் எரிக்கப்படுகின்றன.
ராமர் ராவணனை வென்ற பிறகு அயோத்திக்குத் திரும்பிய நிகழ்வுடன் தீபாவளிப் பண்டிகையும் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது. இதனால், தசராவும் தீபாவளியும் இந்தியாவின் முக்கியமான பண்டிகைகளாகத் திகழ்கின்றன.
மகாபாரதத்திலும் விஜயதசமியுடன் தொடர்புடைய நிகழ்வு இடம்பெறுகிறது. பாண்டவர்களின் வனவாசம் மற்றும் தலைமறைவு வாழ்க்கைக்குப் பிறகு, அர்ஜுனன் தனது வில்வித்தைத் திறமையால் கௌரவர்களின் படையை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வும் தீமையின் மீது நன்மை வெற்றி பெறுவதற்கான எடுத்துக்காட்டாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்தியாவின் கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில், துர்கா தேவி மகிஷாசுரனை அழித்த நிகழ்வு விஜயதசமி கொண்டாட்டத்தின் முக்கியக் காரணமாக விளங்குகிறது.
புராணக் கதைகளின்படி, மகிஷாசுரன் என்ற அசுரன் கடுந்தவம் செய்து, தேவர்களாலும் மனிதர்களாலும் தன்னை எளிதில் வெல்ல முடியாத வரத்தைப் பெற்றான். இதனால் ஆணவம் கொண்ட அவன், தேவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் துன்பம் விளைவித்தான்.
அவனது கொடுமைகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவர தேவர்கள் அனைவரும் தங்களின் சக்திகளை ஒன்றிணைத்து துர்கா தேவியை உருவாக்கினர். துர்கா தேவி மகிஷாசுரனுடன் ஒன்பது நாட்கள் போரிட்டு, பத்தாவது நாளில் அவனை அழித்ததாகப் புராணங்கள் கூறுகின்றன. இந்த வெற்றியை நினைவுகூரும் வகையில் நவராத்திரி மற்றும் விஜயதசமி கொண்டாடப்படுகின்றன.
தசரா அல்லது விஜயதசமி என்பது வெறும் பண்டிகை மட்டுமல்ல; தீய எண்ணங்கள், ஆணவம், அநீதி ஆகியவற்றை அகற்றி, நன்மை, நீதி மற்றும் அறநெறியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்ற கருத்தையும் வலியுறுத்துகிறது. ராமர் ராவணனை வென்ற கதையாக இருந்தாலும், துர்கா தேவி மகிஷாசுரனை அழித்த வரலாறாக இருந்தாலும், அவை அனைத்தும் நன்மையின் வெற்றியையே எடுத்துரைக்கின்றன.
இந்தப் பண்டிகை மக்களிடையே ஒற்றுமை, பக்தி மற்றும் நம்பிக்கையை வளர்ப்பதுடன், நல்ல செயல்களைத் தொடங்குவதற்கான மங்களகரமான நாளாகவும் கருதப்படுகிறது. இதனால், இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு முறைகளில் கொண்டாடப்பட்டாலும், விஜயதசமி அனைவருக்கும் நன்மையின் வெற்றியை நினைவூட்டும் சிறப்புமிக்க பண்டிகையாகத் திகழ்கிறது.