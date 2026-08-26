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வாகனங்களுக்குள் பாம்புகள் பதுங்குவது ஏன்? அதிர்ச்சியூட்டும் காரணங்கள்!

வாகனங்களுக்குள் பாம்பு இருப்பது தெரிந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை பார்க்கலாம்.
வாகனங்களுக்குள் பாம்புகள் பதுங்குவது ஏன்? அதிர்ச்சியூட்டும் காரணங்கள்!
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கார் என்ஜின் பகுதியில் பாம்பு இருப்பது, வீட்டுக்கு வெளியே நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் ஸ்கூட்டருக்குள் பாம்பு பதுங்கிக் கிடப்பது போன்ற சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நிகழ்கின்றன. இதுபோன்ற சூழலில் பாம்புகள் ஏன் வாகனங்களுக்குள் வருகின்றன, அவற்றைத் தடுப்பது எப்படி என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

இடம் தேடும் பாம்புகள்

பாம்புகள் தங்களது உடல் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்த சுற்றுச்சூழலையே சார்ந்துள்ளன. எனவே, குறிப்பிட்ட நேரங்களில் வெப்பம், குளிர்ச்சி, நிழல் அல்லது ஈரப்பதம் உள்ள இடங்களை அவை தேடிச் செல்லக்கூடும். அதேபோல், உணவு கிடைக்கும் இடங்களையும் பாம்புகள் நாடுகின்றன.

என்ஜின் பகுதிக்குள் பாம்புகள் செல்வது ஏன்?

கார் நீண்ட தூரம் பயணித்த பிறகு அதன் என்ஜின் பகுதி சூடாக இருக்கும். அந்த வெப்பம், இருள் மற்றும் சிறிய இடைவெளிகள் பாம்புகளுக்கு பாதுகாப்பான மறைவிடமாக அமையக்கூடும்.

குறிப்பாக புதர்கள், தோட்டங்கள், திறந்த வடிகால் பகுதிகளுக்கு அருகில் நீண்ட நேரம் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களுக்குள் பாம்புகள் புகுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம். மேலும், என்ஜின் பகுதியில் எலிகள் போன்ற சிறிய உயிரினங்கள் தங்கியிருந்தால், அவற்றை வேட்டையாடுவதற்காகவும் பாம்புகள் அங்கு வரக்கூடும்.

மழைக்காலத்தில் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு

மழைக்காலத்தில் பாம்புகள் பதுங்கியிருக்கும் பொந்துகள் மற்றும் சிறிய துளைகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்துவிடும். இதனால் அவை வேறு பாதுகாப்பான இடங்களைத் தேடிச் செல்லும்.

அப்போது வாகனங்களின் அடிப்பகுதி அல்லது என்ஜின் பகுதி போன்ற உலர்ந்த இடங்கள் அவற்றுக்கு மறைவிடமாக அமையலாம்.

கழிப்பறைக்குள் பாம்பு எப்படி வருகிறது?

வடிகால் குழாய்கள், கழிவுநீர் பாதைகள் மற்றும் சரியாக மூடப்படாத செப்டிக் அமைப்புகள் வழியாகவும் பாம்புகள் கழிப்பறைக்குள் நுழைய வாய்ப்புள்ளது. திறந்தவெளி வடிகால்களுக்கு அருகில் உள்ள வீடுகளிலும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழலாம்.

எலி, தவளை போன்றவற்றை இரையாகத் தேடி வரும் பாம்புகள் சில நேரங்களில் வடிகால் அமைப்புகளுக்குள்ளும் செல்லக்கூடும்.

பாம்புகள் வராமல் தடுக்க என்ன செய்யலாம்?

வாகனங்களை புதர்கள் மற்றும் அடர்ந்த செடிகளுக்கு அருகில் நிறுத்துவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நீண்ட நாட்களாக பயன்படுத்தாமல் இருக்கும் காரை இயக்குவதற்கு முன்பு என்ஜின் பகுதியை கவனமாகச் சரிபார்க்க வேண்டும்.

வீட்டில் வடிகால் மூடிகளை முறையாகப் பொருத்துவதுடன், திறந்தவெளி குழாய்கள் மற்றும் செப்டிக் டேங்க் பகுதிகளையும் பாதுகாப்பாக மூடி வைப்பது பாம்புகள் வீட்டுக்குள் நுழையும் வாய்ப்பைக் குறைக்க உதவும்.

பாம்பு இருப்பது தெரிந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

வாகனத்திலோ, வீட்டிலோ பாம்பு இருப்பது தெரியவந்தால் அதை நீங்களே பிடிக்கவோ, விரட்டவோ முயற்சிக்கக்கூடாது. குழந்தைகள் மற்றும் செல்லப்பிராணிகளை அந்தப் பகுதியில் இருந்து உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

பின்னர் வனத்துறை அதிகாரிகள் அல்லது பயிற்சி பெற்ற பாம்பு பிடிப்பவர்களைத் தொடர்புகொண்டு, பாம்பை பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்பதே சிறந்தது.

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Daily Thanthi
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