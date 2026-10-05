ஏ.டி.எம். ‘பின் நம்பர்’ ஏன் 4 இலக்கங்களில் இருக்கிறது?

ஏ.டி.எம். மையத்தில் பணம் எடுக்கும்போது நான்கு இலக்க ‘பின் நம்பர்’ (PIN) உள்ளிடுகிறோம். ஆனால், இந்த ரகசிய எண் ஏன் நான்கு இலக்கங்களில் இருக்கிறது என்று எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா?
இதற்குப் பின்னால் தொழில்நுட்பத்தைத் தாண்டி, மனிதர்களின் நினைவாற்றல் மற்றும் அன்றாட பயன்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை இருக்கிறது.
ஏ.டி.எம். தொழில்நுட்பம் அறிமுகமான ஆரம்ப காலத்தில், ரகசிய எண்ணை ஆறு இலக்கங்களாக அமைக்கலாம் என அதன் உருவாக்கத்தில் முக்கியப் பங்காற்றிய ஜான் ஷெப்பர்ட்-பாரன் கருதியதாகக் கூறப்படுகிறது.
1960-களில் லண்டனில் உள்ள பார்க்லேஸ் வங்கியில் ஆரம்பகால ஏ.டி.எம். இயந்திரங்களில் ஒன்று பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. அந்தக் காலகட்டத்திலேயே, ஏ.டி.எம். பயன்படுத்துபவர்களின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த ரகசிய எண் முறையை உருவாக்கும் பணியும் நடைபெற்றது.
ஷெப்பர்ட்-பாரன், ஆறு இலக்க ரகசிய எண்ணைத் தேர்வு செய்யும் யோசனையை தனது மனைவி கரோலினிடம் தெரிவித்ததாகவும், அதற்கு அவர் ஒரு முக்கியமான கருத்தைக் கூறியதாகவும் பின்னர் பேட்டிகளில் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆறு இலக்க எண்ணை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது சிரமமாக இருக்கும் என்றும், நான்கு இலக்க எண் என்றால் எளிதாக நினைவில் வைத்துக்கொள்ள முடியும் என்றும் அவர் கூறியதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதையடுத்து, ஆறு இலக்கத்திற்கு பதிலாக நான்கு இலக்க ரகசிய எண் முறையைத் தேர்வு செய்ததாக இந்தப் பிரபலமான கதை கூறுகிறது.
நான்கு இலக்க பின் நம்பரில் 0000 முதல் 9999 வரை மொத்தம் 10,000 வெவ்வேறு சேர்க்கைகள் இருக்க முடியும்.
அதாவது, ஒருவருடைய சரியான பின் நம்பரை வெறுமனே ஊகித்துக் கண்டுபிடிப்பது எளிதான காரியம் அல்ல.
மேலும், ஏ.டி.எம். மற்றும் வங்கி அமைப்புகள் பாதுகாப்பை அதிகரிக்க, தவறான பின் நம்பரை தொடர்ந்து உள்ளிடும்போது பரிவர்த்தனையை தற்காலிகமாகத் தடுக்க அல்லது அட்டையை முடக்குவது போன்ற பல்வேறு பாதுகாப்பு நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.
தொழில்நுட்பம் வேகமாக வளர்ந்தாலும், நான்கு இலக்க பின் நம்பர் முறை பல இடங்களில் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முக்கியக் காரணம் எளிமை.
நினைவில் வைத்துக் கொள்வது எளிது.
ஏ.டி.எம். பயன்படுத்தும்போது விரைவாக உள்ளிட முடியும்.
அன்றாடப் பயன்பாட்டுக்கு வசதியானது.
பாதுகாப்பு நடைமுறைகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது போதுமான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
இதன் காரணமாகவே நான்கு இலக்க பின் நம்பர் முறை உலகின் பல பகுதிகளில் நீண்ட காலமாகப் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது.
நான்கு இலக்க பின் நம்பர் உலகளவில் மிகவும் பிரபலமானதாக இருந்தாலும், அனைத்து வங்கி மற்றும் பணப்பரிவர்த்தனை அமைப்புகளும் இதையே கட்டாயமாகப் பயன்படுத்துவதில்லை.
சில வங்கிகள் மற்றும் பணப்பரிவர்த்தனை அமைப்புகளில் அதிக இலக்கங்களைக் கொண்ட ரகசிய எண்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதிக இலக்கங்கள் இருந்தால் சாத்தியமான சேர்க்கைகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும்.
இருப்பினும், பாதுகாப்புக்கும் வசதிக்கும் இடையிலான சமநிலையை கருத்தில் கொண்டு, நான்கு இலக்க முறை தொடர்ந்து பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஆறு இலக்க எண்ணை நினைவில் வைத்துக்கொள்வது சிரமமாக இருக்கும் என்ற ஒரு எளிய நடைமுறைக் கருத்து, ஏ.டி.எம். உலகின் வரலாற்றையே மாற்றியதாகக் கூறப்படும் இந்தக் கதை சுவாரஸ்யமானது.
இன்று ஏ.டி.எம். அட்டையைப் பயன்படுத்தும் கோடிக்கணக்கான மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் நான்கு இலக்க பின் நம்பர் ஒரு தவிர்க்க முடியாத பகுதியாகிவிட்டது.
அடுத்த முறை ஏ.டி.எம். மையத்தில் உங்கள் பின் நம்பரை உள்ளிடும்போது, அந்த நான்கு இலக்கங்களுக்குப் பின்னால் இருக்கும் இந்தச் சுவாரஸ்யமான வரலாற்றை நினைவுகூரலாம்!