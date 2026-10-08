உலக ஆக்டோபஸ் தினம்: கடலின் மர்ம உயிரினம் பற்றிய சுவாரசிய தகவல்கள்

கடலின் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான மற்றும் அறிவுத்திறன் மிக்க உயிரினங்களில் ஒன்றான ஆக்டோபஸின் சிறப்புகளை எடுத்துரைக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 8-ந் தேதி உலக ஆக்டோபஸ் தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
ஆக்டோபஸ்களின் நுண்ணறிவு, தகவமைத்துக் கொள்ளும் திறன் மற்றும் கடல்சார் சூழல் அமைப்பில் அவற்றின் முக்கியத்துவம் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே இந்நாளின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
எட்டுக் கரங்களைக் கொண்ட ஆக்டோபஸ்கள், மிகவும் சிக்கலான சூழல்களிலும் தங்களைத் தகவமைத்துக் கொள்ளும் திறன் கொண்டவை. புதிர்களைத் தீர்ப்பது, ஜாடிகளைத் திறப்பது, கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது போன்ற அறிவுத்திறன் சார்ந்த செயல்களையும் அவை செய்யக்கூடியவை.
ஆக்டோபஸ்களின் மற்றொரு வியக்கத்தக்க சிறப்பு அவற்றின் உருமறைப்பு திறன் ஆகும். தங்களைச் சுற்றியுள்ள சூழலுடன் ஒன்றிணைந்து காணப்படுவதற்காக, அவை தங்களது உடலின் நிறத்தையும் தோலின் அமைப்பையும் மிகக் குறுகிய நேரத்தில் மாற்றிக் கொள்ளும்.
ஆக்டோபஸ்களுக்கு மூன்று இதயங்கள் உள்ளன. இதில் இரண்டு இதயங்கள் செவுள்களுக்கு ரத்தத்தை அனுப்புகின்றன. மற்றொரு இதயம் உடலின் பிற பகுதிகளுக்கு ரத்தத்தை செலுத்துகிறது. மேலும், ஆக்டோபஸ்களின் ரத்தம் நீல நிறத்தில் காணப்படுவது மற்றொரு தனித்துவமான அம்சமாகும்.
ஆக்டோபஸ்களின் அறிவுத்திறன் வியக்க வைக்கும் அளவுக்கு இருந்தாலும், பெரும்பாலான ஆக்டோபஸ் இனங்களின் ஆயுட்காலம் ஒன்று முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை மட்டுமே இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மாசுபாடு, அளவுக்கு அதிகமான மீன்பிடித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு அச்சுறுத்தல்களில் இருந்து கடல்வாழ் உயிரினங்களைப் பாதுகாப்பதன் அவசியத்தையும் உலக ஆக்டோபஸ் தினம் வலியுறுத்துகிறது.
ஆக்டோபஸ் போன்ற தனித்துவமான உயிரினங்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்வதன் மூலம், கடல் சூழலின் சமநிலை மற்றும் கடலுக்கு அடியில் வாழும் உயிரினங்களின் வியக்கத்தக்க அறிவுத்திறன் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முடியும்.