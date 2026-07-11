தமிழக செய்திகள்

வியட்நாம் படகு விபத்தில் தமிழகத்தை சேர்ந்த 10 பேர் உயிரிழப்பு - டிடிவி தினகரன் இரங்கல்

உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை தாயகத்திற்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என டிடிவி தினகரன் வலியுறுத்தினார்.
வியட்நாம் படகு விபத்தில் தமிழகத்தை சேர்ந்த 10 பேர் உயிரிழப்பு - டிடிவி தினகரன் இரங்கல்
Published on

சென்னை,

அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

வியட்நாம் நாட்டில் இந்தியர்கள் பயணித்த சுற்றுலாப்படகு கடலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் உயிரிழந்திருப்பதாகவும், மேலும் பலர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் வெளியாகியிருக்கும் செய்திகள் மிகுந்த அதிர்ச்சியையும், வேதனையையும் ஏற்படுத்துகிறது.

ஆழ்ந்த இரங்கல்

விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, வியட்நாமில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் மூலம் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை தாயகத்திற்கு கொண்டு வரவும், காயமடைந்தவர்களுக்கு உரிய மருத்துவ சிகிச்சை கிடைப்பதை உறுதி செய்திட வேண்டும் என மத்திய, மாநில அரசுகளை வலியுறுத்துகிறேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிடிவி தினகரன்
AMMK
அமமுக
TTV Dinakaran
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com