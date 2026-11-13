தமிழக செய்திகள்

தமிழக காவல்துறையில் 10,000 புதிய பணியிடங்கள்! 6 மாதத்தில் நிரப்ப முதல்-அமைச்சர் விஜய் உத்தரவு

நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை சார்ந்த விவகாரங்களை முதல்-அமைச்சர் நேரடியாக கண்காணித்து வருகிறார் என்று அமைச்சர் ஆர். நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.
தமிழக காவல்துறையில் 10,000 புதிய பணியிடங்கள்! 6 மாதத்தில் நிரப்ப முதல்-அமைச்சர் விஜய் உத்தரவு
முதல்-அமைச்சர் விஜய்
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சென்னை,

தமிழகத்தில் அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் 10,000 புதிய காவலர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று சட்டம்-ஒழுங்கு ஆய்வுக் கூட்டத்தில் முதல்-அமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

உயர்மட்ட ஆய்வுக் கூட்டம்

தமிழகத்தில் நடைபெறும் கொலை சம்பவங்கள், ஆளும் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் முறையற்ற செயல்பாடுகள் மற்றும் சிறையிலிருந்து கைதிகள் தப்பிக்கும் நிகழ்வுகள் ஆகியவை தொடர்ந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்நிலையில், மாநிலத்தின் சட்டம்-ஒழுங்கு சூழலை ஆய்வு செய்வதற்காக, முதல்-அமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் நேற்று உயர்மட்ட ஆய்வு கூட்டத்தை நடத்தினார்.

3-வது சட்டம்-ஒழுங்கு ஆய்வுக் கூட்டம்

தலைமை செயலாளர் மற்றும் மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்ற இந்தக் கூட்டம், இந்த வாரத்தில் முதல்-அமைச்சர் நடத்தும் 3-வது சட்டம்-ஒழுங்கு ஆய்வுக் கூட்டமாகும். இதில், மாநிலத்தில் பதிவான பல்வேறு கொலை வழக்குகள், அவற்றின் பின்னணி மற்றும் காவல்துறை எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகள் முதல்-அமைச்சரிடம் விரிவாக விளக்கினர். அப்போது, காவல்துறையை வலுப்படுத்தும் விதமாக அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் 10,000 காவலர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என முதல்-அமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.

அமைச்சர் ஆர். நிர்மல்குமார் பேட்டி

ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு பிறகு, தலைமைச் செயலகத்தில் எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் ஆர். நிர்மல்குமார் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தாவது:-

19,000 நபர்கள் கைது

முதல்-அமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு பதவியேற்ற பிறகு, குற்ற பின்னணி கொண்ட 19,000 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். காவல்துறையில் நிலவும் பணியிட பற்றாக்குறையை போக்க, 10,000 முதல் 15,000 காவலர்களை நியமிக்கும் பணியை முதல்-அமைச்சர் உத்தரவுப்படி தொடங்கியுள்ளோம். நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை சார்ந்த விவகாரங்களை முதல்-அமைச்சர் நேரடியாக கண்காணித்து வருகிறார்.

6,700 போக்சோ வழக்குகள்

மேலும், மாநிலத்தில் சுமார் 6,700 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதில் 2,800 வழக்குகள் மே 10-க்கு முந்தைய சம்பவங்கள் தொடர்பானவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த வழக்குகளில் அடையாளம் காணப்பட்ட 3,229 குற்றவாளிகளில், 152 பேரை தவிர மற்ற அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

முதல்-அமைச்சரின் நேரடி மேற்பார்வை

குற்றங்களை தடுக்க நேரடியாக களத்தில் இறங்கி மேற்கொள்ளும் ரோந்து பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக, முதல்-அமைச்சரின் நேரடி மேற்பார்வையின் கீழ் அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.

இவ்வாறு அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.

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