தமிழக செய்திகள்

ஓட்டுநர் உரிமம் பணியாளர்கள் 280 பேர் பணி நீக்கம்... மீண்டும் வழங்க இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சி வலியுறுத்தல்

கருணை அடிப்படையில் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டுமென நீதிமன்றமும் பரிந்துரை செய்தது.
மு.வீரபாண்டியன்
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சென்னை,

மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் ஓட்டுநர் உரிமம் புதுப்பித்தல் எடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட பணியாளர்களின் பணி நீக்கத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக, இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின், தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு சார்பில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

1998 முதல் எல்கார்ட் மூலம் பணியாளர்களாக வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் மற்றும் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் ஓட்டுநர் உரிமம் புதுப்பித்தல் எடுக்கும் பணியில் சுமார் 280 பணியாளர்கள் வேலை செய்து வந்தனர். 2019 முதல் பாண்டன் நிறுவனம் மூலம் தொடர்ந்து ஓட்டுநர் உரிமம் புதுப்பித்தல், எடுக்கும் பணி மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம் பதிவுச்சான்று, ஸ்மார்ட் கார்டு பிரிண்ட் எடுக்கும் பணி போன்றவற்றில் குறைவான ஊதியத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

பணி நீக்கம்

இந்நிலையில், 15.09.2026 முதல் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் பதிவுச்சான்று இணையதளம் மற்றும் எண்ம முறையில் பதிவிறக்கம் செய்யும் முறை கொண்டுவரப்படும் என அரசு அறிவித்தது. இந்நிலையில் கடந்த 12.09.2026 அன்று இந்த 280 பணியாளர்களும் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஐந்து வருடங்கள் முதல் இருபத்தெட்டு வருடங்கள் வரை போக்குவரத்து துறையில் பணிபுரிந்து வந்த இப்பணியாளர்களுக்கு பணிநிரந்தரம் வழங்குவோம் என கடந்த ஆட்சியில் உறுதி வழங்கப்பட்டது. கருணை அடிப்படையில் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டுமென நீதிமன்றமும் பரிந்துரை செய்தது. ஆனாலும், பணிநிரந்தரம் வழங்கப்படவில்லை. தற்போது அவர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுளனர். இது கடும் கண்டனத்திற்குரியது. இது அப்பட்டமான தொழிலாளர் விரோதப் போக்காகும்.

வலியுறுத்தல்

பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட இப்பணியாளர்களுக்கு, போக்குவரத்துத் துறையில் பொறுத்தமான வேறு பணியை மீண்டும் வழங்கிட வேண்டும் எனவும், 5 ஆண்டுகள் பணியை முடித்தவர்களுக்கு, தவெக தேர்தல் வாக்குறுதியின் அடிப்படையில் பணி நிரந்தரம் வழங்கிட வேண்டும் எனவும், இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு, தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறது.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பணி நீக்கம்
சென்னை
இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சி
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Dismissed
வாகன ஓட்டுநர் உரிமம்
மு.வீரபாண்டியன்
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Daily Thanthi
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