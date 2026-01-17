3 ‘அம்ரித் பாரத்’ ரெயில் சேவைகள் இன்று தொடக்கம்: தமிழகம் - மேற்கு வங்காளம் இடையே இயக்கம்
தமிழகம் - மேற்கு வங்காளம் இடையே 3 ‘அம்ரித் பாரத்’ ரெயில் சேவைகள் இன்று தொடங்கப்பட இருக்கிறது.
சென்னை,
வந்தே பாரத் ரெயில்களுக்கு இணையாக அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்படுத்தும் வகையில் ‘அம்ரித் பாரத்’ ரெயில்கள் தயாரித்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இவை ஏ.சி. இல்லாத ரெயில் பெட்டிகளை கொண்டது. தமிழகத்தில் முதல் ‘அம்ரித் பாரத்’ ரெயிலானது ஈரோடு - பீகார் ஜோக்பானி இடையே இயக்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழகம் - மேற்கு வங்காளம் இடையே புதிதாக 3 ‘அம்ரித் பாரத்’ ரெயில்களை இயக்க ரெயில்வே வாரியம் ஒப்புதல் அளித்தது. அதாவது, இந்த ரெயில்களான மேற்கு வங்காள மாநிலம் ஜல்பாய்குரி - திருச்சி, தாம்பரம் - சந்திரகாச்சி, நாகர்கோவில் - ஜல்பாய்குரி இடையே வாராந்திர ரெயில்களாக இயக்கப்பட இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தது.
அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டை இணைக்கும் 3 அம்ரித் பாரத் ரெயில் சேவை இன்று (சனிக்கிழமை) முதல் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட இருக்கிறது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
ஜல்பாய்குரி - திருச்சி, தாம்பரம் - சந்திரகாச்சி, நாகர்கோவில் - ஜல்பாய்குரி இடையே அம்ரித் பாரத் ரெயில் சேவையானது இன்று தொடங்குகிறது. மேற்கு வங்காள மாநிலம் ரங்கபாணி ரெயில் நிலையத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் 3 ரெயில் சேவை தொடங்கி வைக்கப்படுகிறது.
நாகர்கோவில் - ஜல்பாய்குரி அம்ரித் பாரத் ரெயிலானது (வண்டி எண்-20604) இன்று மதியம் 1.45 மணிக்கு மேற்கு வங்காள மாநிலம் ரங்கபாணி ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு 19-ந் தேதி இரவு 7.15 மணிக்கு நாகர்கோவில் வந்தடையும். இந்த ரெயில் தமிழ்நாட்டின் காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை, பொள்ளாச்சி, உடுமலைப்பேட்டை, பழனி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சாத்தூர், கோவில்பட்டி, நெல்லை ஆகிய ரெயில் நிலையங்களில் நிற்கும்.
ஜல்பாய்குரி - திருச்சி இடையிலான அம்ரித் பாரத் ரெயிலானது (20610) இன்று மதியம் 1.45 மணிக்கு ஜல்பாய்குரியில் இருந்து புறப்பட்டு 19-ந்தேதி மதியம் 2.15 மணிக்கு திருச்சி வந்தடையும். இந்த ரெயில் எழும்பூர், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், சிதம்பரம், மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர் ஆகிய ரெயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். தாம்பரம் - சந்திரகாச்சி இடையிலான அம்ரித் பாரத் ரெயிலானது (16107) நாளை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மதியம் 2.45 மணிக்கு சந்திரகாச்சியில் இருந்து புறப்பட்டு 19-ந்தேதி மாலை 6.45 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும்.
3 புதிய அம்ரித் பாரத் ரெயில்களுக்கான வழக்கமான ரெயில் இயக்க சேவை குறித்த அறிவிப்புகள் தனித்தனியாக வெளியிடப்படும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.