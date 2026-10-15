கோவையில் நெகிழ்ச்சி: 1,000-க்கும் மேற்பட்ட ஆதரவற்றோரை மீட்டு, 400 பேரை குடும்பத்துடன் சேர்த்த மாமனிதர்!

கோவை,
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் சாலையோரங்களில் ஆதரவற்றுத் தவித்த 1,000-க்கும் மேற்பட்ட நபர்களை மீட்டு, அவர்களில் 400-க்கும் மேற்பட்டோரை அவர்களது சொந்தக் குடும்பங்களுடன் சேர்த்து வைத்து கோவையைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் சாதனை படைத்துள்ளார்.
மறுவாழ்வு- மருத்துவ உதவி
கோவை ஆர்.எஸ்.புரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மகேந்திரன் (வயது 50). கடந்த 2012-ம் ஆண்டு இவர் ‘ஈர நெஞ்சம்’ என்ற அறக்கட்டளை ஒன்றை நிறுவினார். இதன் மூலம் சாலையோரங்கள், பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் தவிக்கும் முதியவர்கள், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிகளை இந்த அமைப்பினர் மீட்கின்றனர்.
மீட்கப்படும் நபர்களுக்கு உடனடியாக முடி திருத்தம் செய்யப்பட்டு, தூய்மையான ஆடைகள் வழங்கப்படுகின்றன. மேலும், கோவை மாநகராட்சியின் காப்பகத்தில் தற்காலிக தங்குமிடம் வழங்கி, அவர்களுக்குத் தேவையான அவசர மருத்துவ சிகிச்சைகளும், முறையான மனநல ஆலோசனைகளும் அளிக்கப்படுகின்றன.
காப்பகத்தில் தங்கியிருப்பவர்களிடம் மகேந்திரன் மற்றும் அவரது குழுவினர் தொடர்ந்து அன்பாகப் பேசி, அவர்களின் சொந்த ஊர் மற்றும் குடும்ப விவரங்களைச் சேகரிக்கின்றனர். பின்னர், ஆன்லைன் மூலமாகவும், உள்ளூர் போலீசாரின் உதவியோடும் அவர்களது குடும்பத்தினரைக் கண்டறிந்து, இதுவரை 400-க்கும் மேற்பட்டோரை அவர்களது உறவினர்களிடம் பத்திரமாக ஒப்படைத்துள்ளனர்.
அறக்கட்டளையின் பராமரிப்பில் இருக்கும்போது உடல்நலக் குறைவால் யாரேனும் உயிரிழக்க நேரிட்டால், அவர்களின் உடல்களை அனாதையாக விடாமல், உரிய அரசாங்க நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி, முழு மரியாதையுடன் இறுதிச் சடங்குகளை செய்து மகேந்திரன் அடக்கம் செய்து வருகிறார்.
அரசின் எவ்வித பெருநிதி உதவியும் இன்றி, தனது சொந்தச் சேமிப்பு மற்றும் நண்பர்களின் பங்களிப்பைக் கொண்டே இந்த அரிய சேவையை அவர் தொய்வின்றி நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. இவரின் இந்த சேவை ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ளது.