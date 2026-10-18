கடலூர் வெள்ளி கடற்கரையில் கண்கவர் பட்டம் விடும் திருவிழா!

கடலூர்:
கடலூர் வெள்ளி கடற்கரையில் நடைபெற்ற பட்டம் விடும் திருவிழாவில், புலி, கரடி, திமிங்கலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வடிவங்களில் பட்டங்கள் வானில் பறக்கவிடப்பட்டன. இதனை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனர்.
கடலூர் வெள்ளி கடற்கரையில் நடைபெற்ற இந்த பட்டம் விடும் திருவிழாவில், வித்தியாசமான வடிவங்களில் தயாரிக்கப்பட்ட பட்டங்கள் பறக்கவிடப்பட்டன. குறிப்பாக, புலி, கரடி, திமிங்கலம் உள்ளிட்ட விலங்குகள் மற்றும் கடல்வாழ் உயிரினங்களின் வடிவங்களில் இருந்த பட்டங்கள் பார்வையாளர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தன.
வண்ணமயமான பட்டங்கள் வானில் உயரமாகப் பறந்த காட்சியை கடற்கரைக்கு வந்திருந்த பொதுமக்கள் உற்சாகத்துடன் பார்வையிட்டனர். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் இந்த வித்தியாசமான பட்டங்களைக் கண்டு மகிழ்ந்தனர்.
வெள்ளி கடற்கரையில் நடைபெற்ற இந்த பட்டம் விடும் திருவிழா, பொதுமக்களுக்கு கண்கவர் காட்சியாக அமைந்தது.