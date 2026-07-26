ஆடிக்கூழ் திருவிழா: தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறையும் ஆரோக்கியப் பாரம்பரியமும்

இந்த கூழ் ஊற்றும் திருவிழாவுக்குப் பின்னால், ஒரு ஊரையே காப்பாற்றும் அசாத்தியமான மருத்துவ அறிவியல் ஒளிந்திருக்கிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?
பொதுவாக ஆடி மாதம் (ஜூலை - ஆகஸ்ட்) என்பது பருவநிலை மாறும் ஒரு காலகட்டம். கோடை வெயில் குறைந்து, 'ஆடிக் காற்று' பலமாக வீசத் தொடங்கும் நேரம். இந்த சீதோஷ்ண நிலை மாற்றத்தால் அம்மை நோய், காலரா, மற்றும் காற்றில் பரவும் பல்வேறு கொடிய வைரஸ் காய்ச்சல்கள் மிக எளிதாக மக்களைத் தாக்கும் அபாயம் இருந்தது. இன்றைய நவீன மருத்துவமனைகளோ, தடுப்பூசிகளோ இல்லாத அந்தப் பழங்காலத்தில், இதிலிருந்து மக்களைக் காப்பாற்ற நம் முன்னோர்கள் கண்டுபிடித்த 'மாஸ்டர் பிளான்' தான் இந்த ஆடித் திருவிழா!
கேழ்வரகு அல்லது கம்பை வைத்து தயாரிக்கப்படும் இந்தக் கூழ், முதல் நாளே காய்ச்சப்பட்டு புளிக்க வைக்கப்படும். மறுநாள் அதனுடன் மோர், சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துப் பரிமாறப்படும். மருத்துவ ரீதியாகப் பார்த்தால், இது உலகத்திலேயே மிகச் சிறந்த ஒரு 'ப்ரோ-பயோடிக்' உணவு! இதைச் சாப்பிடும்போது நமது உடலில் உள்ள குடல் பாக்டீரியாக்கள் வலுவடைந்து, நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி பல மடங்கு அதிகரிக்கிறது.
அதுமட்டுமல்லாமல், கிருமி நாசினியான வேப்பிலையையும், மஞ்சள் நீரையும் கோவில் மற்றும் வீடுகள் முழுவதும் தெளிப்பதன் மூலம், காற்றில் பரவும் வைரஸ்களை முற்றிலுமாக அழித்தார்கள். இந்த நோய் எதிர்ப்பு உணவை 'மருந்து' என்று கொடுத்தால் மக்கள் குடிக்க மாட்டார்கள் என்பதால், அதை 'அம்மனின் பிரசாதம்' என்று பக்தி பூர்வமாக மாற்றி, ஊர் மக்கள் அனைவரும் ஒன்றாகக் கூடி சாப்பிடும் ஒரு மாபெரும் மருத்துவ முகாமாகவே இந்தத் திருவிழாவை மாற்றி அமைத்தார்கள் நம் தமிழர்கள். ஒட்டுமொத்த மனிதவள சமூகத்தையும் காக்கும் நம் தமிழர்களின் ஆழமான அறிவியல் இருப்பதை நினைத்தால் நிஜமாகவே மெய்சிலிர்க்கிறது.