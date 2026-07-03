தமிழக செய்திகள்

ராமேசுவரம்-மங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைப்பு

ராமேசுவரம்-மங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வ.எண்.16621/16622) இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
ராமேசுவரம்-மங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைப்பு
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ராமேசுவரம்,

தென்னக ரெயில்வே சார்பில் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்க சிறப்பு ரெயில்களும், ரெயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகளும் இணைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கிடையே, ராமேசுவரத்தில் இருந்து மதுரை வழியாக கர்நாடக மாநிலம் மங்களூருவுக்கு இயக்கப்படும் வாராந்திர ரெயிலில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, ராமேசுவரம்-மங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வ.எண்.16621/16622) நாளை (சனிக்கிழமை) முதல் வருகிற செப்டம்பர் மாதம் 27-ந் தேதி வரை 2 மூன்றடுக்கு குளிரூட்டப்பட்ட பெட்டிகள் கூடுதலாக இணைக்கப்படுகின்றன. இதையடுத்து, இந்த ரெயிலில், 2 இரண்டடுக்கு குளிரூட்டப்பட்ட பெட்டிகள், 8 மூன்றடுக்கு குளிரூட்டப்பட்ட பெட்டிகள், 6 இரண்டாம் வகுப்பு தூங்கும் வசதி பெட்டிகள், 4 பொதுப்பெட்டிகள், ஒரு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பெட்டி இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

Additional Coaches
Express train
Rameswaram
ராமேசுவரம்
எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்
கூடுதல் பெட்டிகள்
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Daily Thanthi
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