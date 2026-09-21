“சமூக நீதிக்கு எதிரானது”... ஊர் விலக்கு புகார் குறித்து விசாரணை நடத்த வானதி சீனிவாசன் வலியுறுத்தல்

நாகை,
நாகை அருகே காடந்தேத்தியில் திமுகவிலிருந்து விலகி பாஜக உள்ளிட்ட மாற்றுக் கட்சிகளில் இணைந்தவர்களை ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைப்பதாக காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து முன்னாள் தேசிய பாஜக மகளிரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:-
நாகை அருகே காடந்தேத்தியில் திமுகவிலிருந்து விலகி பாஜக உள்ளிட்ட மாற்றுக் கட்சிகளில் இணைந்தவர்களை ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைப்பதாகவும், அவர்களின் சுக-துக்க நிகழ்வுகள் மற்றும் கோவில் விழாக்களில் புறக்கணிப்பதாகவும் காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள செய்தி கடும் கண்டனத்திற்குரியது.
தான் விரும்பும் அரசியல் கட்சியில் பயணிப்பது ஒவ்வொரு குடிமகனின் ஜனநாயக உரிமை. அரசியல் காரணங்களுக்காக ஒருவரை சமூக ரீதியாகப் புறக்கணிப்பதும், மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாக்குவதும் சமூக நீதிக்கு முற்றிலும் எதிரானது. பெரியார் கொள்கைகளைப் பேசும் திமுகவினரே இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவதாகக் கூறப்படுவது, அவர்கள் உண்மையில் சமூக நீதியைப் பின்பற்றுகிறார்களா என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது.
சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு இந்தப் புகார் குறித்து உடனடியாக விசாரணை நடத்தி, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பையும் நீதியையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறேன்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.