அன்புமணி தான் பா.ம.க. தலைவர்.. உறுதி செய்த தேர்தல் கமிஷன் - அதிர்ச்சியில் ராமதாஸ் தரப்பு
தினத்தந்தி 29 Nov 2025 10:16 AM IST
பா.ம.க.வின் தலைவராக அன்புமணியின் பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்டு 1-ந் தேதி வரை செல்லுபடியாகும் என்று தேர்தல் கமிஷன் அறிவித்துள்ளது.

புதுடெல்லி,

பா.ம.க. தலைவர் பதவி தொடர்பாக டாக்டர் ராமதாசுக்கும், டாக்டர் அன்புமணி ராமதாசுக்கும் இடையே கருத்து மோதல்கள் இருந்து வருகிறது. இரு தரப்பில் இருந்தும் இது தொடர்பாக தேர்தல் கமிஷனில் முறையிட்டு வந்தனர். பல கடிதங்கள் அளிக்கப்பட்டன. இந்த நிலையில் இந்திய தேர்தல் கமிஷன், பா.ம.க. நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாசுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி உள்ளது.

இதுதொடர்பான அந்த கடிதத்தில் , "டாக்டர் அன்புமணி ராமதாசின் பதவிக்காலம் கடந்த 28-5-2025 அன்று காலாவதியாகிவிட்டது என்றும், புதிய தலைவராக டாக்டர் எஸ்.ராமதாஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாகவும், 30-5-2025 முதல் டாக்டர் ராமதாஸ் கட்சியின் புதிய தலைவராக இருப்பதாகவும் கடிதங்கள் வாயிலாக தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

ஆனால் தேர்தல் கமிஷன் பதிவுகளின்படி, பா.ம.க. நிர்வாகிகளின் பதவிக்காலம் 1-8-2026 வரை செல்லுபடியாகும். மேலும் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாசே கட்சியின் தலைவராக உள்ளார். நீங்கள் (டாக்டர் ராமதாஸ்) கட்சியின் தலைவராக இருப்பதாகக் கூறினால், கட்சியின் நிர்வாகிகள் தொடர்பான விஷயத்தைத் தீர்க்க பொருத்தமான கட்சி அமைப்பு அல்லது தகுதி வாய்ந்த நீதிமன்றத்தை அணுகிக்கொள்ளுங்கள்" என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த கடிதம் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரிக்கும், பா.ம.க. தலைவருக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த கடிதம் டாக்டர் ராமதாஸ் தரப்பினருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து அவரது தரப்பில் இருந்து கவுரவ தலைவர் ஜி.கே.மணி உள்ளிட்டோர் நேற்று டெல்லியில் இந்திய தேர்தல் கமிஷனில் முறையிட்டனர்.

பின்னர் அது குறித்து ஜி.கே.மணி நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், “அன்புமணி ராமதாஸ் போலி ஆவணம் மூலம் தேர்தல் கமிஷனை நம்ப வைத்துள்ளார். அதன்பேரில் தேர்தல் கமிஷன் மோசடி செய்துள்ளது. மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலையை செய்துள்ளது. இது எங்களுக்கு வேதனையாக இருக்கிறது. எங்களது கண்டனத்தை பதிவு செய்கிறோம். இதை கட்சியை திருடும் நடவடிக்கையாக பார்க்கிறோம்.

தேர்தல் கமிஷன் ஜனநாயகத்தை கட்டிக்காக்க வேண்டும். எங்களை கோர்ட்டுக்கு போக சொல்லியிருப்பது கண்டனத்துக்கு உரியது. தேர்தல் கமிஷனின் இந்த செயலை கண்டித்து சென்னையில் இருந்து தொண்டர்களை அழைத்து வந்து தேர்தல் கமிஷன் முன் போராட்டம் நடத்துவோம்” என்று அவர் கூறினார்.

