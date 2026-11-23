சென்னை,
இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் நாடு முழுவதும் தடையற்ற சுங்கச்சாவடிகளை அமல்படுத்தி வருகிறது.
அங்கு வாகனங்களை நிறுத்தாமல் வேகமாக கடந்து செல்லலாம். தமிழ்நாட்டில், முதலில் பரனூர் சுங்கச்சாவடியும், 2-வதாக நெமிலி சுங்கச்சாவடியும் தடையற்ற சுங்கச்சாவடிகளாக மாற்றப்பட்டன.
இந்நிலையில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் தேசிய நெடுஞ்சாலை எண் 48-ல் கரைப்பேட்டை - வாலாஜாபேட்டை பிரிவில் சென்னசமுத்திரத்தில் 3-வது தடையற்ற சுங்கச்சாவடி அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதனால், சென்னை-பெங்களூரு இடையே வேகமாக பயணிக்க முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.