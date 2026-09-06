தமிழக செய்திகள்

போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு: 48 நிமிடத்தில் 12 கி.மீ ஸ்கேட்டிங் செய்து 6 வயது தஞ்சை சிறுமி சாதனை

சிறுமி ஹர்ஷினி கலந்து கொண்டு, சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் விறுவிறுப்பாக ஸ்கேட்டிங் செய்தார்.
போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு: 48 நிமிடத்தில் 12 கி.மீ ஸ்கேட்டிங் செய்து 6 வயது தஞ்சை சிறுமி சாதனை
ஹர்ஷினி
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தஞ்சாவூர்,

இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் போதை ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக, தஞ்சாவூரை சேர்ந்த 6 வயது சிறுமி 48 நிமிடங்களில் 12 கிலோமீட்டர் தூரம் ஸ்கேட்டிங் செய்து புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.

போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு

தஞ்சாவூரை சேர்ந்தவர் ஹர்ஷினி (வயது 6). இந்த சிறுமிக்கு சிறு வயது முதலே ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டில் அதிக ஆர்வம் இருந்து வந்தது. இதற்காக அவர் முறையான பயிற்சியும் பெற்று வந்தார். இந்த நிலையில், தற்காலத்தில் இளைஞர்கள் மத்தியில் பெருகி வரும் போதை பழக்கத்திற்கு எதிராக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த சிறுமி ஹர்ஷினி முடிவு செய்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வை வலியுறுத்தி ஸ்கேட்டிங் சாதனை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சிறுமி ஹர்ஷினி கலந்து கொண்டு, சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் விறுவிறுப்பாக ஸ்கேட்டிங் செய்தார்.

உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்

வழவழப்பான சாலையில் மின்னல் வேகத்தில் ஸ்கேட்டிங் செய்த சிறுமி ஹர்ஷினி, வெறும் 48 நிமிடங்களில் 12 கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடந்து இலக்கை அடைந்தார். இவ்வளவு குறைந்த நேரத்தில் இந்த தூரத்தை கடந்தது புதிய சாதனையாக கருதப்படுகிறது. சிறுமியின் இந்த அசாத்திய சாதனை, ‘அல்டிமேட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்’ உலக சாதனை புத்தகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இடம்பெற்றுள்ளது. இதற்கான சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கங்கள் சிறுமிக்கு வழங்கப்பட்டன.

பாராட்டு மழை

மிகவும் சிறிய வயதில், சமூக நலனை கருத்தில் கொண்டு போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்விற்காக அசாத்திய சாதனை புரிந்த சிறுமி ஹர்ஷினியை சமூக ஆர்வலர்கள், அரசு அதிகாரிகள், நெட்டிசன்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

சிறுமியின் இந்த சாதனை தஞ்சை பகுதியில் பெரும் நெகிழ்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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Daily Thanthi
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