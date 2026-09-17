அரியலூர் கூட்டுறவு சங்க சில்லறை விற்பனை பால் விலை லிட்டருக்கு ரூ.8 உயர்வு.

அரியலூர்,
அரியலூர் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் சில்லறையில் விற்பனை செய்யப்படும் பால் விலை, திடீரென லிட்டருக்கு 8 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிரடி விலை உயர்வுக்கு பிறகு, அரியலூரில் ஒரு லிட்டர் பால் 54 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த திடீர் மாற்றத்தால் அரியலூர் மாவட்ட பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தமிழக அரசு அண்மையில் பால் உற்பத்தியாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, பால் கொள்முதல் விலையை லிட்டருக்கு 7 ரூபாய் உயர்த்தியது. இதற்காக அரசு அறிவித்துள்ள 7 ரூபாய் ஊக்கத்தொகையானது, ஆவின் நிறுவனத்திற்கு அனுப்பப்படும் பாலுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் நேரடியாக உள்ளூர் நுகர்வோருக்கு சில்லறை விலையில் விற்பனை செய்யப்படும் பாலுக்கு இந்த ஊக்கத்தொகை அரசு தரப்பில் இருந்து கிடைக்கவில்லை. இதன் காரணமாக, 1 லிட்டர் பால் ரூ.46-க்கு வழங்கப்பட்ட நிலையில் இன்று (வியாழக்கிழமை) 8 ரூபாய் விலை உயர்வு அமல்படுத்தப்பட்டு லிட்டருக்கு ரூ.54-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது என கூட்டுறவு சங்கங்களின் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரியலூர் மாவட்டத்தில் தினசரி சுமார் ஒரு லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, திருச்சி மற்றும் சென்னை உள்ளிட்ட ஆவின் நிலையங்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. அதே வேளையில், உள்ளூர் மக்களின் தேவைகளுக்காக குறிப்பிட்ட அளவு பால் சில்லறை விற்பனையிலும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது ஆவின் அல்லாத இந்த சில்லறை விற்பனை பாலின் விலை உயர்ந்துள்ளதால், ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்கள் பெரும் பொருளாதார சுமைக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.