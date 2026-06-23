தமிழக செய்திகள்

சட்டசபை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைப்பு

பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வதற்காக அடுத்த மாதம் (ஜூலை) தமிழக சட்டசபை மீண்டும் கூட இருக்கிறது.
சட்டசபை ஒத்திவைப்பு
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சென்னை,

தமிழகத்தில் புதிதாக ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள த.வெ.க. அரசின் முதல் சட்டசபை கூட்டம் கடந்த 18-ந் தேதி கவர்னர் உரையுடன் தொடங்கியது. தொடர்ந்து, 19 மற்றும் 22-ந் தேதிகளில், கவர்னர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது.

இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்று பேசிய ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு அமைச்சர்கள் பதில் அளித்தார்கள். நிறைவு நாளான இன்று, முதல்-அமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பதிலுரை வழங்கி பேசினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, தமிழக சட்டசபை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அறிவித்தார். அடுத்து, 2026-27-ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வதற்காக அடுத்த மாதம் (ஜூலை) தமிழக சட்டசபை மீண்டும் கூட இருக்கிறது. தொடர்ந்து, துறை வாரியாக மானியக் கோரிக்கை விவாதமும் நடைபெற உள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தொடர் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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Daily Thanthi
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