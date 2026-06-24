இளைஞர்களை ஏமாற்றிய தொகுதி 1 தேர்வு அறிவிப்பு - அன்புமணி ராமதாஸ் பரபரப்பு அறிக்கை

சென்னை,
பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
தமிழக அரசுத் துறைகளுக்கு துணை ஆட்சியர் உள்ளிட்ட முதல் தொகுதி பணிகளுக்கான ஆள்தேர்வு அறிவிக்கையை டி.என்.பி.எஸ்.சி எனப்படும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டிருக்கும் நிலையில், அதை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த தேர்வர்கள் அதிர்ச்சியும், ஏமாற்றமும் அடைந்துள்ளனர். சுமார் 2 லட்சம் இளைஞர்கள் எழுதக்கூடிய இந்த தேர்வுகளுக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை அண்மைக் காலங்களில் இல்லாத அளவுக்கு வெறும் 26 ஆக குறைக்கப்பட்டிருப்பது தான் இந்த அதிர்ச்சிக்கு காரணமாகும்.
தமிழக அரசுத் துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையை கடந்த பல பத்தாண்டுகளாகவே ஆட்சியாளர்கள் வெளியிடாமல் மர்மமாகவே வைத்துள்ளனர். அரசுத்துறைகளில் ஆறரை லட்சம் பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதாக அரசு ஊழியர் அமைப்புகள் கூறுகின்றன. குறைந்தது 5 லட்சம் பணியிடங்களாவது காலியாக இருக்கக் கூடும் என்று கூறப்படுகிறது. மொத்தக் காலியிடங்களில் முதல் தொகுதி பணிகளின் எண்ணிக்கை 0.10% என்று வைத்துக் கொண்டால் கூட குறைந்தது 500 பணியிடங்கள் காலியாக இருக்க வேண்டும். ஆனால், வெறும் 26 பணியிடங்களுக்கு மட்டுமே ஆள்தேர்வு அறிவிக்கை வெளியிடப்படுகிறது என்றால், காலியிடங்களை நிரப்பவும், இளைஞர்களுக்கு வேலை வழங்கவும் தமிழக அரசுக்கு ஆர்வம் இல்லை என்றே தோன்றுகிறது.
முதல் தொகுதி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக கடந்த பத்தாண்டுகளில் 6 முறை போட்டித்தேர்வுகளை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தியுள்ளது. 09.11.2026ஆம் நாளிட்ட அறிவிக்கை மூலம் 85 பேரும், 01.01.2019 தேதியிட்ட அறிவிக்கை மூலம் 139 பேரும், 20.01.2020 தேதியிட்ட அறிவிக்கை மூலம் 69 பேரும், 21.07.2022 தேதியிட்ட அறிவிக்கை மூலம் 92 பேரும், 28.03.2024 தேதியிட்ட அறிவிக்கை மூலம் 90 பேரும், 01.04.2025ஆம் தேதியிட்ட அறிவிக்கை மூலம் 70 பேரும் முதல் தொகுதி பணிகளுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவற்றில் எந்த ஆண்டிலும் இவ்வளவு குறைவாக ஆள்கள் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.
அடுத்தடுத்து ஆள்தேர்வு அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டுகளில் கூட, 2020ஆம் ஆண்டில் 69 பேரும், 2025ஆம் ஆண்டில் 70 பேரும் முதல் தொகுதி பணிகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த பத்தாண்டுகளில் 545 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆண்டுக்கு சராசரியாக 55 பேர் தேர்வாகியுள்ளனர். அவ்வாறு இருக்கும் போது நடப்பாண்டில் மட்டும் ஆண்டு சராசரியில் பாதிக்கும் குறைவாகவும், முந்தைய ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அளவுக்கும் மட்டுமே முதல் தொகுதி பணியிடங்களை நிரப்புவது நியாயமல்ல.
2026ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி ஆளும் த.வெ.க. வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில், அரசுத்துறைகளில் உள்ள அனைத்து காலியிடங்களும் நிரப்பப்படும் என்று வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. கடந்தகால ஆட்சியாளர்களுக்கு மாற்றாக புதிய கட்சியை தமிழக மக்கள் ஆட்சியில் அமர்த்தியுள்ள நிலையில், இந்த ஆட்சியில் அனைத்து காலியிடங்களும் முழுமையாக நிரப்பப்படும் என்று இளைஞர்கள் நம்புகின்றனர். ஆட்சி மாற்றத்திற்காக வாக்களித்தவர்களில் பெரும்பான்மையினர் அவர்கள் தான்.
ஆனால், புதிய அரசு பதவியேற்ற பின்னர் கடந்த மாதம் 20ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பப் பணிகளுக்கான ஆள்தேர்வு அறிவிக்கை, இப்போது வெளியிடப்பட்ட முதல் தொகுதி பணிகளுக்கான ஆள்தேர்வு அறிவிக்கை ஆகிய இரண்டிலுமே, முந்தைய காலங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆள்தேர்வுகளில் அறிவிக்கப்பட்டதை விட குறைவான காலியிடங்களையே அறிவித்திருப்பதன் மூலம் இளைஞர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றத்தில் முடிந்துள்ளன.
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் நியமனம் என்பது இரு வகைகளில் மிகவும் முக்கியமானது ஆகும். இதன் மூலம் படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைப்பது முதல் வகை என்றால், அரசு நிர்வாகத்தை திறம்பட நடத்துவதற்கு அரசு ஊழியர்களும், அதிகாரிகளும் மிகவும் அவசியம் என்பது இரண்டாம் வகை ஆகும்.
இந்த இரு காரணங்களையும் கடந்து புதிய ஆட்சியின் மீது இளைஞர்கள் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கையைக் காப்பாற்ற வேண்டியதும் கட்டாயம். இவை அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவித்திருக்கும் முதல் தொகுதி பணிகளுக்கான ஆள்தேர்வில் காலியிடங்களின் எண்ணிக்கையை இப்போதுள்ள 26லிருந்து குறைந்தது 100 ஆக அதிகரிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.