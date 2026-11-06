கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்த 4 காசிமேடு மீனவர்களின் உடல்கள் சொந்த ஊரில் ஒப்படைப்பு.

சென்னை,
ஆந்திரக் கடற்பகுதியில் வீசிய 'முரசு' புயலின் கோரத் தாண்டவத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த சென்னை காசிமேட்டைச் சேர்ந்த 4 மீனவர்களின் உடல்கள், ஆந்திராவில் மீட்கப்பட்டு பிரேத பரிசோதனைக்குப் பின் அவர்களது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.
கடலுக்குப் புறப்பட்ட 9 பேர்
சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து ஒரே விசைப்படகில் 9 மீனவர்கள் கடந்த மாதம் 29-ம் தேதி ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர். அவர்கள் கடலுக்குள் இருந்தபோதே வங்கக்கடலில் 'முரசு' புயல் தீவிரமடைந்தது.
புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக, கடந்த 2-ம் தேதி அன்று இந்த மீனவர்களின் படகு ஆந்திர மாநிலம் நிஸாம்பட்டினம் துறைமுகத்தில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் அவர்கள் புயலில் இருந்து தப்பியதாக கருதப்பட்டது.
இந்த நிலையில் கடந்த 3-ம் தேதி அதிகாலை ஆந்திராவின் ஒங்கோல் அருகே முரசு புயல் கரையைக் கடக்கத் தொடங்கியது. அந்த சமயத்தில், துறைமுக அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்காமல் மீனவர்கள் நிஸாம்பட்டினத்தில் இருந்து ராமாயப்பட்டினம் நோக்கிப் புறப்பட்டுள்ளனர். அப்போது வீசிய மிகக் கடுமையான புயல் காற்றில் சிக்கி, படகின் இன்ஜின் பழுதானதால் நடுக்கடலில் படகு தலைகீழாகக் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
காணாமல் போன 9 மீனவர்களையும் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், நேற்று (வியாழக்கிழமை) ஆந்திர மாநிலம் கோத்தப்பட்டினம் கடற்கரைப் பகுதியில் 4 மீனவர்களின் உடல்கள் கரை ஒதுங்கின. ஆந்திர போலீசாரால் மீட்கப்பட்ட உடல்கள், ஒங்கோல் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டன.
உயிரிழந்த மீனவர்கள் எஸ். மோகன் (வயது 47), ஏ. முருகன் (வயது 48), சி. விஜயகாந்த் (வயது 44), குப்புசாமி (வயது 58) ஆகிய 4 பேரின் உடல்கள் சென்னை காசிமேட்டில் உள்ள அவர்களது இல்லங்களுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு, கண்ணீர் மல்க உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. மீனவர்களின் மறைவால் காசிமேடு பகுதி முழுவதும் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது.
இவ்விபத்தில் உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தமிழக அரசு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளதோடு, முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா ரூ. 7 லட்சம் நிதியுதவி (உடனடி உதவியாக ரூ. 2 லட்சம் உட்பட) அறிவித்துள்ளது. விபத்துக்குள்ளான படகில் இருந்த மற்ற 5 மீனவர்களைத் தேடும் பணியில் கடலோரக் காவல்படையினரும், உள்ளூர் மீனவர்களும் தொடர்ந்து தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.