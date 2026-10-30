6 நாள் இடைவெளிக்குப் பிறகு குன்னூரில் பஸ்கள் இயக்கம்... பயணிகள் உற்சாகம்!

குன்னூர்,
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த வாரம் பெய்த கனமழை காரணமாக மலைப்பாதைகளில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அந்த வழித்தடங்களில் அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படுவது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
கனமழையால் மலைப்பாதைகளில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் காரணமாக பொதுமக்கள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் வேலைக்குச் செல்வோர் கடும் சிரமத்துக்கு ஆளாகினர். குறிப்பாக, அரசு பஸ் சேவை நிறுத்தப்பட்டதால் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக வெளியிடங்களுக்குச் செல்ல முடியாமல் மக்கள் தவித்து வந்தனர்.
இதற்கிடையே, மழையின் தாக்கம் குறைந்ததை தொடர்ந்து மலைப்பாதைகளில் போக்குவரத்தை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பாதைகளின் நிலை குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, 6 நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் அரசு பஸ் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, குன்னூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளுக்கு காலை முதல் மாலை 5 மணி வரை அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாலை 5 மணிக்கு பிறகு பஸ் சேவை இருக்காது என்பதால், பயணிகள் அதற்கேற்ப தங்களது பயணத்தை திட்டமிடுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
6 நாட்களுக்குப் பிறகு பஸ் போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கியுள்ளதால், அப்பகுதி பொதுமக்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.