ரூ.35 கொடுத்து மின்சாரம் வாங்குவதா? தமிழக அரசுக்கு டிடிவி தினகரன் கண்டனம்

சென்னை,
தமிழகத்தில் ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.35 கொடுத்து வெளிச்சந்தையில் வாங்க மின்வாரியம் ஒப்பந்தம் செய்திருப்பதாகக் கூறி, தமிழக அரசுக்கு அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-
கடந்த ஆட்சியில் அதிக ஊழலுக்கு வழிவகுத்த குறுகிய கால மின்சாரக் கொள்முதலைக் குறைத்து, மாதத்திற்கு சுமார் 200 கோடி ரூபாய் சேமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மின்வாரியத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டுப் பேசிய எரிசக்தித்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அதே குறுகிய காலக் கொள்முதல் நடைமுறையைப் பின்பற்றி, ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை 35 ரூபாய் கொடுத்து அவசரகதியில் வாங்குவது, “மாமியார் உடைத்தால் மண் குடம், மருமகள் உடைத்தால் பொன்குடம்” என்ற பழமொழியைத்தான் நினைவுபடுத்துகிறது.
தமிழகம் முழுவதும் அன்றாடம் அரங்கேறும் மின்வெட்டைக் கண்டித்து, முதல்-அமைச்சரின் சொந்தத் தொகுதியான பெரம்பூர் உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பொதுமக்கள் வீதிக்கே வந்து போராடிய பின்னரும் கூட, மின் தட்டுப்பாடு இல்லை எனவும், எதிர்க்கட்சிகளின் சதிச்செயல் எனவும் ஆளுக்கொரு காரணத்தைச் சொல்லிக்கொண்டிருந்த அமைச்சர்கள், தற்போது அவசரகதியில் அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரத்தை வாங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்பதை விளக்குவார்களா?
அதிகப் பணத்தைக் கொள்ளையடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே மின்சாரம் வெளிச்சந்தையில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்படுவதாகத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் முழங்கிய தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய், முதல்-அமைச்சரான பின்பு அதே வெளிச்சந்தையில் மின்சாரத்தை அதிக விலைக்கு வாங்குவது பொதுமக்கள் மத்தியில் பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளது.
எனவே, தன் இயலாமையை மறைக்க, அவசரகதியில் வெளிச்சந்தையில் மக்கள் வரிப்பணத்தில் அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரம் வாங்குவதில் செலுத்தும் கவனத்தைத் தமிழகத்தின் மின் தட்டுப்பாட்டைப் போக்கவும், தடையற்ற மின்சாரத்தை விநியோகம் செய்திடவும் தேவையான மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதிலும் செலுத்திட வேண்டும் என மின்வாரியத்தையும் தமிழக அரசையும் வலியுறுத்துகிறேன்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.