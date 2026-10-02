தமிழக செய்திகள்

இடைத்தேர்தல்: வாக்காளர்களின் கண்ணியத்திற்கு முதல் அமைச்சர் விட்டிருக்கும் சவால்! - மு.க.ஸ்டாலின்

வாக்குகளை விற்ற வேட்பாளர் - விலை பேசி வாங்கிய ஒரு கட்சி. இவர்களுக்கா உங்கள் வாக்கு? என மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மு.க.ஸ்டாலின்
Published on

சென்னை,

உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களித்து சகோதரி வழக்கறிஞர் சுகன்யாவை வெற்றிபெறச் செய்யுங்கள் என மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

முதல்-அமைச்சர் விட்டிருக்கும் சவால்!

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

இடைத்தேர்தல்: வாக்காளர்களின் கண்ணியத்திற்கு முதல்-அமைச்சர் விட்டிருக்கும் சவால்!

மக்களிடம் பெற்ற வாக்குகளை விற்ற ஒரு வேட்பாளர் - அதை விலை பேசி வாங்கிய ஒரு கட்சி. இவர்களுக்கா உங்கள் வாக்கு?

பெரும்பான்மையான மக்களின் ஆதரவில்லாத “ரீல்ஸ்” முதல்-அமைச்சரின் ஆணவத்துக்குப் பதிலடி கொடுக்க, தாராபுரத்தின் தன்மானம் காக்க அக்டோபர் 6-ஆம் நாள் உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களித்து சகோதரி வழக்கறிஞர் சுகன்யாவை வெற்றிபெறச் செய்யுங்கள்!

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக
மு.க.ஸ்டாலின்
DMK
இடைத்தேர்தல்
By-election
M.K. Stalin
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com