ஈ.சி.ஆர் சாலையில் கார் தடுப்பில் மோதி விபத்து: 6 கல்லூரி மாணவர்கள் காயம்.

சென்னை,
சென்னையிலிருந்து புதுச்சேரி நோக்கி கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை (ஈ.சி.ஆர் ) வழியாகச் சென்ற கார், சாலையின் தடுப்பில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் 6 கல்லூரி மாணவர்கள் காயமடைந்தனர்.
சென்னையைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர்கள் 6 பேர், தங்களது நண்பரின் பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுவதற்காக இன்று (புதன்கிழமை) அதிகாலை காரில் புதுச்சேரி நோக்கிப் புறப்பட்டுள்ளனர். கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை வழியாக இவர்களது கார் சென்று கொண்டிருந்தது.
நள்ளிரவு நேரத்தில் சாலை வெறிச்சோடிக் காணப்பட்டதால், மாணவர்கள் காரை மிக அதிவேகமாக இயக்கியுள்ளனர். அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், சாலையின் மையத் தடுப்புச் சுவரில் பயங்கரமாக மோதி விபத்து ஏற்பட்டது.
இந்த விபத்தில் காரின் முன்பகுதி அப்பளம் போல் நொறுங்கியதுடன், உள்ளே இருந்த 6 மாணவர்களும் காயமடைந்தனர். விபத்து சத்தம் கேட்டு ஓடிவந்த அப்பகுதி மக்களும், தகவலறிந்து விரைந்து வந்த போலீசாரும் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய மாணவர்களை மீட்டனர். பின்னர், காயமடைந்த 6 பேரும் அருகிலுள்ள ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
அதிவேகமாகக் காரை ஓட்டியதே விபத்திற்குக் காரணம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இது குறித்துப் போக்குவரத்துப் புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, விபத்தில் சிக்கிய மாணவர்களின் பெயர் மற்றும் அவர்கள் பயிலும் கல்லூரி குறித்த விவரங்களைச் சேகரித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.