தாராபுரத்தில் சிறுவனை வைத்து தேர்தல் பிரசாரம் - உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது வழக்குப்பதிவு

தாராபுரம்:
தாராபுரத்தில் சிறுவனை வைத்து தேர்தல் பிரசாரம் செய்த உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் வருகிற 6- ந் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்நிலையில் அங்கு தேர்தல் பிரசாரம் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. தி.மு.க. வேட்பாளர் சுகன்யாவை ஆதரித்து, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தாராபுரம் பெரியார் சிலை அருகே பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.
அப்போது சிறுவனை வைத்து தேர்தல் பிரசாரம் செய்ததாக புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக தாராபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது குழந்தையை வைத்து தேர்தல் பிரசாரம் செய்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும், முதல்-அமைச்சரை அவமதிக்கும் வகையில் பேசியதாகவும் புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகளில் சிறுவர்களை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கனவே பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ள நிலையில், இந்த வழக்குப்பதிவு தாராபுரம் தேர்தல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.