தமிழகத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கு வலுசேர்க்கும் மத்திய அரசு: வானதி சீனிவாசன்

சென்னை,
தேசிய பாஜக மகளிரணி தலைவரும் கோவை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட தலைமையின் கீழ், தமிழ்நாடு உலக தரம் வாய்ந்த சுகாதார உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தி வருகிறது.
ரூ. 1,977 கோடி மதிப்பிலான மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை, இப்பகுதிக்கு மேம்பட்ட மருத்துவ சேவையை கொண்டு வருகிறது. இதன் மூலம், குடும்பங்களுக்கு சிறந்த சிகிச்சை, பயண குறைப்பு மற்றும் தரமான சுகாதார வசதிகள் கிடைக்கின்றன.
இது இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளையும், சுகாதாரத் துறையில் பெண்களுக்கு வாய்ப்புகளையும் உருவாக்குவதோடு, பொது அமைப்புகள் மீது நம்பிக்கையையும் வளர்க்கிறது. இபிஎஸ் தலைமையிலான என்டிஏ அரசாங்கத்தின் கீழ், தமிழ்நாடு முழுவதும் சுகாதார உள்கட்டமைப்பு வேகமாக விரிவடைய முடியும்.
கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன் பிரதிநிதியாக இருப்பதால், குடும்பங்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு அருகிலேயே சிறந்த சுகாதார சேவைகளை பெற முடியும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்தார்.