தமிழக செய்திகள்

சட்டமன்றத்தில் இருக்கை மாற்றம்.. நிர்வாக நடைமுறையின் ஒரு பகுதிதான் - மாணிக்கம் தாகூர்

அரசியலை கற்பனையாக உருவாக்க வேண்டாம் என மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
மாணிக்கம் தாகூர்
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சென்னை,

சட்டமன்றத்தில் இருக்கை மாற்றம் என்பது வழக்கமான நிர்வாக நடைமுறையின் ஒரு பகுதிதான் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

இருக்கை மாற்றம்

சில நாட்களுக்கு முன் காங்கிரஸ் சட்டமன்றக் கட்சியின் புதிய தலைவர் நியமிக்கப்பட்டதன் காரணமாக, இருக்கை மாற்றப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கூட்டணிக் கட்சிகளின் சட்டமன்றக் கட்சித் தலைவர்களின் அமர்வை கருத்தில் கொண்டு, காங்கிரஸ் கட்சியின் இரண்டு அமைச்சர்களும் முதல் வரிசையில் அமர்ந்துள்ளனர்.

வரவேற்கத்தக்கது

பேரவைத் தலைவர் இந்த மாற்றத்தை செய்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. ஒரு வழக்கமான இருக்கை மாற்றத்தை வைத்து, இல்லாத அரசியல் அர்த்தங்களை கற்பனை செய்து பரப்ப வேண்டாம்.

செய்தியை செய்தியாகவே பாருங்கள்;

அரசியலை கற்பனையாக உருவாக்க வேண்டாம்!

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ்
Congress
மாணிக்கம் தாகூர்
Manickam Tagore MP
மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி.
Manickam Tagore
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Daily Thanthi
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