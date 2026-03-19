நாகர்கோவில்-மங்களுரு அம்ரித் பாரத் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சேவையில் மாற்றம்

சென்னை,
தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
பயணிகளின் வசதிக்காக அம்ரித் பாரத் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்கள் சோதனை முறையில் கூடுதல் ரெயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும். அதன்படி, நாகர்கோவிலில் இருந்து மங்களூரு செல்லும் அம்ரித் பாரத் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்-16329) மே 19-ந் தேதிக்ல்க்ல்ம், யன்று கூடுதலாக பையனூர், நீலேஸ்வரம், காஞ்ஞங்காடு ரெயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும்.
அதே ரெயில் நிலையங்களில், மங்களூருவில் இருந்து நாகர்கோவில் வரும் அம்ரித் பாரத் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலும் (16330) மே 20-ந் தேதியன்று நின்று செல்லும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட் டுள்ளது.