உள்துறை மந்திரி அமித்ஷாவுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்த முதல்-அமைச்சர் விஜய்

சென்னை,
மத்திய மந்திரி அமித்ஷாவுக்கு முதல்-அமைச்சர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா இன்று 62 வயதை எட்டியுள்ள நிலையில், பா.ஜ.க.வின் நவீன கால 'சாணக்கியர்' என அரசியல் விமர்சகர்கள் அவரை புகழ்ந்து வருகின்றனர். விளம்பரம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு துறையை பொறுத்தவரை, அமித்ஷாவின் மரபு என்பது மிகவும் கட்டமைப்பு ரீதியான ஒன்றால் வரையறுக்கப்படுகிறது.
அது, இந்திய அரசியல் பிரச்சாரத்தை, மிகத் துல்லியமாக இலக்கு வைக்கப்பட்ட, தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு சந்தைப்படுத்தல் இயந்திரமாக மாற்றியமைத்ததே ஆகும். 'பாஜக பிராண்டை' உருவாக்குவதற்கான அவரது அணுகுமுறை, கட்சியின் கவனத்தை வெறும் வெகுஜன ஊடக ஒளிபரப்பிலிருந்து, நுணுக்கமான, பொதுமக்களை நேரடியாக சென்றடையும் ஈடுபாட்டிற்கு மாற்றியது.
இந்நிலையில் உள்துறை மந்திரி அமித்ஷாவுக்கு தமிழக முதல்-அமைச்சர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
ஒன்றிய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை மந்திரி அமித்ஷா அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்!
தாங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் பணியாற்றிட எனது வாழ்த்துகள்!
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.