மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்கு நாளை மறுநாள் செல்கிறார் முதல்-அமைச்சர் விஜய்

மதுரை,
நாளை மறுநாள் (திங்கள் கிழமை) மதுரைக்கு வருகை தரும் தமிழக முதல்-அமைச்சர் விஜய், மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்குச் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதால், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை போலீசார் தீவிரப்படுத்தி வருகின்றனர்.
உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் 17 ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு கடந்த 17-ம் தேதி மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர். இதனைத்தொடர்ந்து செப்.18 முதல் அக்.2-ம் தேதி வரை மண்டல பூஜைகள் நடந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கான ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்’ தொடக்க விழா செப். 28-ம் தேதி உசிலம்பட்டியில் நடைபெறுவதாக இருந்தது. திடீரென இடம்மாற்றப்பட்டு, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அதே தேதியில் நடைபெறுகிறது.
இதன் காரணமாக, மதுரைக்கு வருகை தரும் தமிழக முதல்-அமைச்சர் விஜய், மீனாட்சி அம்மன் கோவிலிலும் தரிசனம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அரசு வட்டாரத்தில் தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, முதல்-அமைச்சரை வரவேற்கும் வகையில், கோவில் நிர்வாகம், காவல்துறை சார்பில் ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன.
முதல்-அமைச்சரான பிறகு விஜய் முதன்முறையாக மதுரைக்கு வருவதால், விமான நிலையத்தில் இருந்து அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வரை முதல்-அமைச்சர் வரும் வழித்தடம் உள்ளிட்ட நகருக்குள் அளிக்கும் பாதுகாப்பு குறித்து, காவல்துறை அதிகாரிகள் ஆலோசித்து வருகின்றனர். மேலும் அவர், மீனாட்சி அம்மன் கோவிலிலும் தரிசனம் செய்வதால், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை தயார் நிலையில் வைக்க உள்ளூர், வெளியூர்களில் இருந்து போலீசாரை வரவழைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே முதல்-அமைச்சரை வரவேற்கும் வகையில் ராஜாஜி மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள கட்டடங்கள் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு வர்ணம் பூசப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக இருந்த குண்டும் குழியுமான சாலைகள் சீரமைக்கப்பட்டு, புதிய தார்ச் சாலைகள் அமைக்கும் பணியும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முதல்-அமைச்சரின் வருகையையொட்டி பெருந்திரளான பொதுமக்களும், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தொண்டர்களும் திரள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
மதுரை செல்லும் முதல்-அமைச்சர் விஜய், பகல் 12.30 மணிக்கு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறார். பின்னர் பகல் 1 மணிக்கு புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைக்கிறார். இதனைத்தொடர்ந்து முதல்-அமைச்சர் விஜய் மாலை 4.30 மணிக்கு மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.