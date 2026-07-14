தமிழக செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் விஜய், முதலில் கட்சியினருக்கு சுயஒழுக்கம் குறித்து பாடம் எடுக்கட்டும் - கனிமொழி எம்.பி.

கிருஷ்ணராயபுரம் த.வெ.க. ஒன்றிய செயலாளர் மீது புகார் அளித்தும், நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? என கனிமொழி எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
கனிமொழி எம்.பி.
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சென்னை,

தி.மு.க. துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற தி.மு.க. குழுத் தலைவருமான கனிமொழி, தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

குளித்தலை அருகே இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததோடு, அப்பெண்ணை கடத்த முயன்ற கிருஷ்ணராயபுரம் தவெக ஒன்றிய செயலாளர் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும், உரிய நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்?

காவல்துறையை கையில் வைத்திருக்கும் முதல்-அமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்கள், குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் தன் கட்சிக்காரர் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பதோடு, முதலில் தன் கட்சியினருக்கு சுயஒழுக்கம் குறித்து பாடம் எடுக்கட்டும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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