தமிழக செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் விஜய், மராட்டிய அரசைப் பார்த்து கற்று கொள்ள வேண்டும் - நயினார் நாகேந்திரன்

மாற்று சக்தி என்று வீணாக முழங்குவதை விட மற்ற மாநிலங்களைப் பார்த்து நன்முயற்சிகளைப் பின்பற்றுங்கள் என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.
நயினார் நாகேந்திரன்
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சென்னை,

தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

மராட்டியத்தில் சுமார் 56 லட்சம் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் ரூ.2 லட்சம் வரையிலான பயிர்க் கடன்களைத் தள்ளுபடி செய்யவும், முறையாக பயிர்க் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்திய விவசாயிகளுக்கு ரூ.50,000 ஊக்கத் தொகை வழங்கவும் அம்மாநில முதல்-மந்திரி தேவேந்திர பட்னாவிஸ் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள செய்தியைத் தாங்கள் அறிவீர்களா?.

பயிர் கடன் தள்ளுபடி

விவசாயிகள் நலனை எப்படிக் காப்பது என்பதை மராட்டிய பாஜக அரசைப் பார்த்து இனியாவது கற்றுக் கொள்ளுங்கள். மாற்று சக்தி என்று வீணாக முழங்குவதை விட மற்ற மாநிலங்களைப் பார்த்து நன்முயற்சிகளைப் பின்பற்றுங்கள்.

உடனடியாக, தமிழக விவசாயிகளின் துயர் துடைக்கும் விதமாக, ஏற்கனவே அறிவித்த ஏமாற்றுத் தள்ளுபடியைத் திரும்பப் பெற்று, கொடுத்த வாக்குறுதிப்படி பயிர்க் கடனை முழுமையாக ரத்து செய்யுங்கள். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை
Nainar Nagendran
நயினார் நாகேந்திரன்
பயிர் கடன்
முதல்-அமைச்சர் விஜய்
Chief Minister Vijay
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Daily Thanthi
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