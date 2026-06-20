தமிழக செய்திகள்

ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவுக்கு முதல்-அமைச்சர் விஜய் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவுக்கு, அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
விஜய் பிறந்தநாள் வாழ்த்து
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சென்னை,

இந்தியாவின் முதல் பழங்குடியின பெண் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு, இன்று தனது 68-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இந்த நிலையில் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், பிரமுகர்கள் உள்ளிட்டோர் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவுக்கு தமிழக முதல்-அமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

இந்திய ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு அவர்களுக்கு எனது இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.

நல்ல உடல்நலத்துடன் இந்திய திருநாட்டிற்கான தங்களின் அர்ப்பணிப்பான சேவை மேலும் சிறக்க இந்த இனிய நாளில் மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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