குழந்தைகள் தின விழா கொண்டாட்டம் - பள்ளி மாணவர்களுக்கு நாளை கேக்குகள், வாழ்த்து அட்டைகள்

சென்னை
குழந்தைகள் தின விழா கொண்டாட்டத்தின்படி, பள்ளி மாணவர்களுக்கு நாளை கேக்குகள், வாழ்த்து அட்டைகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் விஜய்யின் ஆணைக்கிணங்க குழந்தைகள் தினத்தை கொண்டாடும் விதமாக, அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் தொடக்க, நடுநிலை, உயர்நிலை, மேல்நிலை பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் உட்பட 61,84,566 நபர்களுக்கு நாளை கேக்குகள் வழங்க ரூ.9.27 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து பள்ளி மாணவர்களுக்கும் குழந்தைகள் தின வாழ்த்து அட்டைகள் வழங்கி குழந்தைகள் தின விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படவுள்ளது.
தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக்கழகத்தின் மூலம் கேக்குகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு, அதனடிப்படையில் 4 பெருநிறுவனங்கள் வாயிலாக FSSAI தரத்திலுள்ள கேக்குகள் மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த கேக்குகளின் முன்மாதிரிகள் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாக ஆணையரக அதிகாரிகளால் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
உரிய முறையில் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட கேக்குகள் சுத்தமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் பராமரிக்கப்பட்டு மாணவர்கள் அனைவருக்கும் நாளை கேக்குகளுடன், வாழ்த்து அட்டைகளும் வழங்கப்பட்டு குழந்தைகள் தின விழா கொண்டாடப்படவுள்ளது.
முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள், மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள், வட்டார கல்வி அலுவலர்கள், தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக மண்டல மேலாளர்கள் ஆகியோர் ஒருங்கிணைந்து, பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு வழங்கப்படும் கேக்குகள் வைக்கப்பட்டுள்ள கூடங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் எலிகள், பூச்சிகள் போன்றவை இல்லாத வகையில் பாதுகாப்பான முறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனவா? என்பதை ஆய்வின் மூலம் உறுதி செய்துள்ளனர்.
மாவட்ட ஆட்சியர்கள், மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் மற்றும் சிறப்பு கண்காணிப்பு குழுக்கள், பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு கேக்குகள் வழங்கப்படுவதை கண்காணிப்பார்கள். தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கு நாளை கேக்குகள் மற்றும் வாழ்த்து அட்டைகள் வழங்கி வாழ்த்துகளை தெரிவிப்பார்.