தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பத்மபூஷன், பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற சாதனையாளர்களுக்கு வாழ்த்துகள்! - ராமதாஸ்

சென்னை,
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
இந்த ஆண்டு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 13 சிறந்த ஆளுமைகளுக்கு இந்தியாவின் உயரிய குடிமக்கள் விருதுகளான பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட்டிருப்பது தமிழக மக்களுக்கு பெருமை அளிக்கும் மகிழ்ச்சியான செய்தியாகும். இவர்களில் 2 பேருக்கு பத்மபூஷன் விருதும், 11 பேருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தின் பல்வேறு துறைகளில் அமைதியாகவும் அர்ப்பணிப்புடனும் பணியாற்றி சமூகத்திற்கு சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கிய சாதனையாளர்கள் தேசிய அளவில் கௌரவிக்கப்பட்டிருப்பது பாராட்டத்தக்கதாகும்.
சமூகப் பணித் துறையில் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கிய எஸ்.கே.எம்.மயிலானந்தன், மருத்துவத் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க சேவையாற்றிய டாக்டர் கே.ஆர்.பழனிசாமி ஆகியோருக்கு பத்மபூஷன் விருது வழங்கப்பட்டிருப்பது தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் நிகழ்வாகும். அதேபோன்று பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கிய 11 பேருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டிருப்பதும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.
கடந்த காலங்களில் இல்லாத அளவிற்கு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த அதிகமான சாதனையாளர்கள் பத்ம விருதுகளுக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்க முன்னேற்றமாகும். சமூகத்தின் அடித்தட்டு மக்களிடமிருந்தும், சாதாரண குடும்பப் பின்னணியில் இருந்தும் வந்த பலர் தங்களது அர்ப்பணிப்பு, உழைப்பு மற்றும் திறமையின் மூலம் நாட்டின் உயரிய விருதுகளைப் பெற்றிருப்பது இளம் தலைமுறைக்கு சிறந்த முன்மாதிரியாக அமையும்.
இந்த சாதனையாளர்களின் சேவைகளை அடையாளம் கண்டு அவர்களின் பெயர்களை பத்ம விருதுகளுக்குப் பரிந்துரைத்த மத்திய அரசுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும், அந்த பரிந்துரைகளை ஏற்று பத்மபூஷன் மற்றும் பத்மஸ்ரீ விருதுகளை வழங்கிய இந்திய ஜனாதிபதிக்கு எனது நன்றியையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
பத்மபூஷன் மற்றும் பத்மஸ்ரீ விருதுகளைப் பெற்றுள்ள அனைத்து சாதனையாளர்களுக்கும் எனது இதயம் கனிந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்களின் சேவையும் சாதனைகளும் எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு ஊக்கமாக அமைய வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன்.
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைதியாக சமூக முன்னேற்றத்திற்கும், கல்வி, மருத்துவம், கலை, கலாசாரம், அறிவியல் மற்றும் பொதுநலத் துறைகளுக்கும் பங்களித்து வரும் மேலும் பல சாதனையாளர்களை எதிர்காலத்திலும் அடையாளம் கண்டு, அவர்களுக்கு தேசிய அளவிலான பத்ம விருதுகள் வழங்க மத்திய அரசு தொடர்ந்து முனைப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்பதையும் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
தமிழகத்தின் பெருமையை தேசிய அரங்கில் உயர்த்திய அனைத்து பத்ம விருது பெற்றவர்களுக்கும் மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.