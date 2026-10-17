குலசை முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழா: யூடியூபர்களால் பக்தர்களுக்கு இடையூறு

குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவிலில் தசரா திருவிழாவையொட்டி தினந் தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்து வருகின்றனர். பக்தர்கள் பயபக்தியுடன் சாமி தரிசனம் செய்யும் அதே நேரத்தில் 'ரீல்ஸ்' மோகம் கொண்ட யூடியூபர்கள், இன்ஸ்டா பிரபலங்கள் பலரும் பக்தர்களுக்கு இடையூறாக முண்டியடித்துக் கொண்டு அம்மனை வீடியோ எடுக்க குவிகின்றனர். அவர்கள் மற்ற பக்தர்களை சாமி தரிசனம் செய்ய விடாமல் செல்போன்களை தூக்கிப்பிடித்து அம்மனை மறைத்துக்கொண்டு 'ரீல்ஸ்' எடுக்கின்றனர். அதனை சமூக வலைதளங்களில் பதி விட்டு 'லைக்குகளை' அள்ளி வருகின்றனர்
அவர்கள் மற்ற பக்தர்களை சாமி தரிசனம் செய்ய விடாமல் செல்போன்களை தூக்கிப்பிடித்து அம்மனை மறைத்துக்கொண்டு 'ரீல்ஸ்' எடுக்கின்றனர். அதனை சமூக வலைதளங்களில் பதி விட்டு 'லைக்குகளை' அள்ளி வருகின்றனர்
தினமும் இரவில் முத்தாரம்மன் வெவ்வேறு திருக்கோலத்தில் எழுந்திருளி வீதி உலா நடக்கிறது. நேற்று முன்தினம் இரவு நவநீதகிருஷ்ணர் திருக்கோலத்தில் அம்மன் வீதிஉலா புறப்பாட்டின்போது யூடியூபர்கள் செல்போனை தூக்கி பிடித்த வாறு வீடியோ எடுத்து கொண்டு பக்தர்களை சாமி தரிசனம் செய்யவிடாமல் இடையூறு ஏற்படுத்தினர். எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த கோவில் நிர்வாகத்தினரும், போலீசாரும் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.