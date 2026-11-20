சென்னை,
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தீபத்தூணில் வரும் கார்த்திக்கை நாளன்று தீபம் ஏற்றுவதற்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு அனுமதி வழங்கியுள்ளது அதிர்ச்சியளிப்பதாக மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது சமூகவலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது;
குறிப்பாக, இந்தக் கல் தூண் பாரம்பரியமாக தீபம் ஏற்றப்படும் இடம்தானா? அது வழிபாட்டுக்குரிய தீபத்தூணா அல்லது ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் நிறுவப்பட்ட நில அளவைத் தூணா? அந்த இடம் யாருக்குச் சொந்தமானது? அங்கு தீபம் ஏற்றுவதற்கு நிறுவப்பட்ட மத வழக்காறு ஏதேனும் உள்ளதா? போன்ற அடிப்படையான சட்ட, வரலாற்று மற்றும் சொத்துரிமை சார்ந்த கேள்விகளுக்கு இன்னும் இறுதியான விடை காணப்படவில்லை.
இந்த நிலையில், ஐகோர்ட்டின் தீர்ப்பில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கியமான கண்டறிதல்களை சுப்ரீம் கோர்ட்டு நிறுத்தி வைத்துவிட்டு, அதே சர்ச்சைக்குரிய இடத்தில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு அனுமதி வழங்கியிருப்பது முரண்பாடான அணுகுமுறையாகவே தோன்றுகிறது.
இந்த அனுமதி ஒருமுறை மட்டுமே பொருந்தும் என்றும், இதனைத் தொடர்ந்து வரும் ஆண்டுகளில் உரிமை கோருவதற்கான முன்னுதாரணமாகவோ, ஏற்கெனவே நடைமுறையில் இருந்த மத வழக்காற்றுக்கான ஆதாரமாகவோ பயன்படுத்த முடியாது என்றும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஆனால், நீதிமன்றத்தின் இந்த விளக்கத்தைத் தாண்டி, நடைமுறையில் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய மத நடவடிக்கைக்கு நீதிமன்ற அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பது எதிர்காலத்தில் இதேபோன்ற கோரிக்கைகள் எழுவதற்கும் புதிய சர்ச்சைகள் உருவாவதற்கும் வழிவகுக்குமோ என்ற அச்சம் ஏற்படுகிறது.
இந்தத் தீர்ப்பு 2019ஆம் ஆண்டு அயோத்தி பாபர் பள்ளிவாசல் வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு வழங்கிய தீர்ப்பை மீண்டும் நினைவூட்டுகிறது. பாபர் பள்ளிவாசல் இடிக்கப்பட்டது சட்டத்தின் ஆட்சிக்கு எதிரான செயல் என்றும், முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய வழிபாட்டிடத்தை இழந்தது தவறு என்றும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு தனது தீர்ப்பில் பதிவு செய்தது. ஆனால், இறுதியில் சர்ச்சைக்குரிய இடம் ராமர் கோயில் கட்டுவதற்காக ஒப்படைக்கப்பட்டது.
நீதிமன்றம் ஒரு தரப்பின் உரிமை மீறலை ஒப்புக்கொண்டாலும், நடைமுறையில் இறுதி முடிவு அந்தத் தரப்புக்குச் சாதகமாக அமையாத போது, நீதியின் மீதான சிறுபான்மை மக்களின் நம்பிக்கையில் ஏற்படும் பாதிப்பை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பாபர் பள்ளிவாசல் வழக்கும் திருப்பரங்குன்றம் வழக்கும் சட்டரீதியாக ஒன்றல்ல என்ற போதிலும், இத்தகைய இடைக்கால ஏற்பாடுகள் எதிர்காலத்தில் எத்தகைய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்ற கவலை நியாயமானது.
மேலும், இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 25 மற்றும் 26ஆவது பிரிவுகள் வழங்கும் மதச் சுதந்திரம், மத நிறுவனங்களின் உரிமைகள், வழிபாட்டிடங்களின் சொத்துரிமை ஆகியவை எந்தவொரு மதத்திற்கும் பாரபட்சமின்றிப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். திருப்பரங்குன்றம் தர்கா மற்றும் பள்ளிவாசலின் வழிபாட்டு உரிமைகளும் அமைதியான செயல்பாடுகளும் எவ்விதத்திலும் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்று சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவிட்டிருப்பது முக்கியமானது.
தமிழ்நாட்டின் பல்லாண்டுகால மதநல்லிணக்க மரபையும், திருப்பரங்குன்றம் மலையின் பன்மத வரலாற்றுச் சிறப்பையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அரசுக்கும் நீதித்துறைக்கும் உள்ளது. ஒரு மதத்தினரின் வழிபாட்டு உரிமையை நிலைநாட்டுவதாகக் கூறிக்கொண்டு மற்றொரு மதத்தினரின் உரிமைகளில் தலையிடும் நிலை உருவாகக் கூடாது.
எனவே, நவம்பர் 24ஆம் தேதி தீபம் ஏற்றுவதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ள ஒருமுறை அனுமதி, எதிர்காலத்தில் எந்தவொரு புதிய உரிமைக் கோரிக்கைக்கும் அடிப்படையாக மாறிவிடாத வகையில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு தனது இறுதி விசாரணையில் தெளிவான சட்டப் பாதுகாப்புகளை வழங்க வேண்டும்.
மத உரிமைகள் என்பது பெரும்பான்மையின் விருப்பத்தால் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியவை அல்ல; அரசமைப்புச் சட்டத்தின் அடிப்படையிலும் வரலாற்று ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலும் பாரபட்சமின்றி பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவை. நீதியின் மீதான சிறுபான்மை மக்களின் நம்பிக்கையைப் பாதுகாப்பதே உண்மையான அரசமைப்புச் சட்டக் கடமையாகும். இன்றைய தீர்ப்பு அந்த நம்பிக்கையை தகர்த்திருக்கிறது.”
என்று தெரிவித்துள்ளார்