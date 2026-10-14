தாம்பரம் அருகே 108 ஆம்புலன்ஸில் பிரசவம்: பெண் குழந்தை பிறந்தது!

சென்னை,
சென்னை தாம்பரம் அருகே ஆஸ்பத்திரிக்கு செல்லும் வழியில், 108 ஆம்புலன்ஸிலேயே கர்ப்பிணிப் பெண் ஒருவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.
தாம்பரம் சமயபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மஞ்சு. 9 மாத கர்ப்பிணியான இவருக்கு இன்று (புதன்கிழமை) திடீரென கடுமையான பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அவரது குடும்பத்தினர் உடனடியாக 108 அவசர கால ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
தகவலறிந்து விரைந்து வந்த ஆம்புலன்ஸ், மஞ்சுவை ஏற்றிக்கொண்டு குரோம்பேட்டை அரசு ஆஸ்பத்திரி நோக்கி சென்றது. ஆனால், ஆஸ்பத்திரியை நெருங்குவதற்குள் மஞ்சுவிற்கு பிரசவ வலி மிகக் கடுமையானது. நிலைமையை உணர்ந்த ஆம்புலன்ஸ் மருத்துவ உதவியாளர், ஓட்டுநரின் உதவியுடன் ஆம்புலன்ஸிலேயே பிரசவம் பார்க்க முடிவு செய்தார். மருத்துவ உதவியாளரின் துரித மற்றும் திறமையான செயல்பாட்டால், ஆம்புலன்ஸிலேயே மஞ்சுவிற்கு சுகப்பிரசவம் நடந்து, அழகான பெண் குழந்தை பிறந்தது.
ஆம்புலன்ஸில் அளிக்கப்பட்ட முதலுதவிகளுக்குப் பிறகு, தாயும் குழந்தையும் குரோம்பேட்டை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் பாதுகாப்பாக அனுமதிக்கப்பட்டனர். தாயும் சேயும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
நெருக்கடியான அவசர காலத்தில் பதற்றமடையாமல், சாதுரியமாக செயல்பட்டு பிரசவம் பார்த்த 108 ஆம்புலன்ஸ் மருத்துவ உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநருக்கு பொதுமக்களும் மருத்துவத்துறை அதிகாரிகளும் தங்களது பாராட்டுகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.