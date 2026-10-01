தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: சலூனில் முடி திருத்தம் செய்து தவெக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா நூதன பிரச்சாரம்

திருப்பூர்,
திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் களம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக (தவெக) வேட்பாளரை ஆதரித்து மதுரை மத்தி தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா சலூன் கடையில் முடி திருத்தம் செய்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
அதிமுக-விலிருந்து விலகி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த சத்யபாமா, தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால் காலியான தாராபுரம் தொகுதிக்கு வரும் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இத்தேர்தலில் தவெக சார்பில் பி. சத்யபாமா அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளராக களம் இறங்கியுள்ளார்.
தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை வெற்றி பெறச் செய்ய அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் தாராபுரத்தில் முகாமிட்டு வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர். இதன் ஒரு பகுதியாக, மதுரை மத்தி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் முஸ்தபா இன்று (வியாழக்கிழமை) தாராபுரம் பகுதியில் உள்ள ஒரு சலூன் கடையில் நூதன பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார்.
சலூன் கடைக்குச் சென்ற எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா, அங்கிருந்த பொதுமக்களிடம் தவெகவின் தேர்தல் அறிக்கை நோட்டீஸ்களை வழங்கினார். பின்னர், திடீரென சலூன் கடை ஊழியரின் கத்தரி மற்றும் சீப்பைப் பெற்று, அங்கிருந்த வாடிக்கையாளர் ஒருவருக்கு நேரடியாக முடி திருத்தம் செய்து அசத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து, சலூன் கடை உரிமையாளர் மற்றும் வாக்காளர்களிடம் தவெகவின் 'விசில்' சின்னத்திற்கு வாக்களிக்குமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
எம்.எல்.ஏ முஸ்தபாவின் இந்த எளிய மற்றும் புதுமையான பிரச்சார உத்தி தாராபுரம் பகுதி மக்களிடையே பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. வரும் அக்டோபர் 4-ஆம் தேதியுடன் தேர்தல் பிரச்சாரம் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், தவெகவினர் தங்களது களப்பணிகளை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.